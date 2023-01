Djevojka ispričala: ‘Išla sam upoznati roditelje svog dečka, a onda sam im razbila WC školjku’

Mnogima je upoznavanje partnerovih roditelja poprilično stresno iskustvo i mnogi su pri tome vrlo nervozni. No, jedna djevojka bila je užasnuta kada je shvatila da je razbila wc školjku u kući dečkovih roditelja, i to samo nekoliko minuta nakon što ih je upoznala, piše The Sun.

Kennedy Calwell (26) iz Vancouvera u Kanadi prvi se put susrela s obitelji svog partnera Nicka kad se 'nesretni incident' dogodio. Naime, odletjela je u Toronto kako bi upoznala roditelje, ali nakon što je obavila nuždu, doživjela je nezgodu - otkrila je da ne može pustiti vodu u WC-u. Dok je sama pokušavala 'riješiti' problem, slučajno je razbila poklopac WC školjke, koji se onda razbio o pod.

Snimila je što se dogodilo i podijelila video na Tik Toku, što je mnoge korisnike nasmijalo. Na videu ona opisuje 'izvanrednu situaciju' i pokazuje razbijene ostatke wc školjke.

- Sada moram reći svom dečku i njegovoj obitelji da je moja nužda u wc-školjci, ali i da je to razbilo školjku... ovo je tako neugodno - rekla je Kennedy u videu.

Objasnila je i da je prvo mislila da nije ništa strašno i da će to lako moći popraviti otvaranjem gornjeg dijela i petljanjem po ručki, ali ništa nije funkcioniralo. Nije bila zabrinuta dok nije shvatila da ne zna kako to popraviti, a tada je i počela malo paničariti. Kaže da, dok je podizala komad natrag na WC školjku, slučajno ga je ispustila na tlo, potpuno ga razbivši. Unatoč njezinoj muci, korisnicima je ova situacija bila urnebesna.

- Na tvom mjestu bih nekako pobjegla - našalila se jedna korisnica.

- Ili ćeš biti djevojka kojom se ženi ili priča koju pričaju njegovoj ženi svakog Božića. Nema drugih opcija - komentirao je drugi korisnik.

Srećom, Kennedy je uspjela vidjeti i smiješnu stranu ove situacije, a njezin dečko također.

- Shvatila sam da moram reći Nicku, jer stvarno nije bilo izlaza iz situacije. Nije bilo prozora kroz koji sam mogla izaći, kućnog ljubimca ili malog djeteta koje sam mogla okriviti, niti izravnog izlaza iz kuće, a da me moj dečko ne vidi. Nick je nazvao roditelje i rekao im da je slučajno razbio WC školjku. Njegova obitelj se samo smijala jer imaju četiri sina pa su prilično navikli da se stvari u njihovoj kući lome ili oštećuju, ali šalili su se kako Nick mora obavljati dodatne poslove tijekom praznika kako bi se iskupio za to - ispričala je.

