Dječak (7) pisao Djedici iz sigurne kuće za zlostavljane žene: 'Želim samo dobrog tatu'

Ovaj dječak od Dana zahvalnosti u Americi živi s majkom u sigurnoj kući za zlostavljane žene. Tamo je još 73 druge djece i 46 odraslih. Njegova mama pronašla je pismo Djedu Božićnjaku u njegovom ruksaku.



Kuća za zlostavljane žene SafeHaven of Tarrant County podijelila je Blakeovo pismo na Facebooku, a nypost.com ga prenosi:



Dragi Djed Božićnjak, morali smo napustiti kuću. Tata je bio ljut i morali smo obavljati sve zadatke, a on je dobio sve što je htio. Mama je rekla da je vrijeme da odemo, da će nas odvesti na sigurno mjesto gdje se ne moramo bojati. Hoćeš li doći ove godine? Ovdje nemamo svoje stvari, pa ako možeš donijeti knjige, rječnik, kompas i sat. I želio bih jako jako jako dobrog tatu. Možeš li to ispuniti?"

"Dobili smo dozvolu Blakea i njegove mame da ovo objavimo, ali nismo mislili da će izazvati ovoliko pažnje." rekla je Micah Thompson, direktorica marketinga u sigurnoj kući. "Blakeovo pismo odličan je primjer kakav je život djece u sigurnim kućama tijekom blagdana. On je jedan od bezbroj djece koja imaju to iskustvo."

Foto: SafeHaven of Tarrant County

Majka, koja je tražila da ostane anonimna, je šokirana podrškom koju dobivaju. "Ponekad naši stanari žele samo malo veselja, a Blake i njegova mama su ga dobili od cijele zemlje", kaže Thompson.



U moru ljudi koji su komentirali objavu na Facebooku, jedna osoba ponudila je svoj dom Blakeu i mami za blagdane, neki kupuju poklone, a neki nude mir, ljubav i razumijevanje. "Blakeovo vjerovanje u Djeda Božićnjaka ove godine je važnije nego ikad", napisala je jedna žena.

Za žene i djecu koja borave u SafeHaven-u, oni su napravili trgovinu igračaka stvorenu od donacija gdje mame mogu 'kupiti' poklone za svoju djecu. Thompson kaže da je iznos novčane i korisne potpore koji su dobili nestvaran. Napravili su na Amazonu i listu Blakovih želja gdje ljudi mogu donirati igračke i novac, a lista se stalno mora ažurirati koliko donacija primaju.



"Jednostavno pismo Djedu Božićnjaku sedmogodišnjeg dječaka osnažilo je i spojilo toliko ljudi na različite načine da je to nevjerojatno", kaže Thompson. "Nasilje u obitelji danas je toliko često u našem društvu, a ako njegovo pismo ohrabruje nekoga da podijeli svoju priču ili zatraži pomoć, onda smo napravili jako puno."

