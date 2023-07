Dermatolozi upozorili na TikTok trend brzog tamnjenja kože: ‘Iznimno je opasno!’

Rijetko tko ne voli imati lijepu, osunčanu kožu kada dođe ljeto, pa nije ništa čudno da neki ljudi na sve moguće načine pokušavaju dobiti tamnu boju kože. Na društvenim mrežama svakodnevno možemo vidjeti na tisuće i tisuće savjeta o tome, no nisu svi potpuno sigurni za vas, piše Daily Mail.

Prije nego što odlučite isprobati neke nove trendove koji se tiču vašeg tijela, trebali biste se najprije dobro posavjetovati s liječnicima jer mogu imati više štete nego koristi. Naime, na TikToku nedavno se pojavio trik za brže tamnjenje kože uz pomoć piva. Kako prikazuju različiti snimci, potrebno je samo izliti pivo iz boce direktno na svoju kožu, a zatim se izlagati sunčevoj svjetlosti.

VEZANI ČLANCI:

Jedan takav influencer, korisničkog imena @imracim, savjetuje svojih 25.000 pratitelja da 'kupe najjeftinije pivo, istuširaju se njime' i zatim 'uživaju u suncu'. Isto tako, TikTok račun 'The Sfeir Family', s gotovo 320.000 pratitelja, podijelio video 'mama Sfeir's solarion hack' koji prikazuje mladu ženu koja vrišti dok je polijevaju s dvije čaše hladnog piva. No, zdravstveni stručnjaci tvrde da bi takva praksa mogla dovesti do toplinskog udar ili vas u najmanju ruku pretvoriti u ljepljivi magnet za muhe. Neki korisnici svoje pivo kombiniraju s faktorom za zaštitu od sunca, ali stručnjaci za kožu upozoravaju na takav trend.

Kathryn Clifford, suosnivačica dobrotvorne organizacije Skcin za podizanje svijesti o raku kože, rekla je: "Ne mogu vjerovati da ovo ludilo postoji. Ovo je izuzetno opasan takozvani 'trend' s potencijalno vrlo ozbiljnim posljedicama. Šteta od sunca je kumulativna, nepopravljiva i izravan uzrok 90 posto najčešćih karcinoma u Ujedinjenom Kraljevstvu. Sve vrste željnih preplanulosti u ozbiljnoj su opasnosti od razvoja svih vrsta raka kože, a opekotina kože je usko povezana s razvojem melanoma - najozbiljnijeg oblika bolesti koji ugrožava život.' Clifford je upozorila da je rak kože nesrazmjerno čest kod mladih odraslih osoba i da je jedan od najsmrtonosnijih karcinoma u dobnoj skupini od 15 do 34 godine - istoj skupini koja, čini se, prihvaća trend na internetu. Drugi stručnjaci za kožu dijele istu zabrinutost kao i ona.

Jason Goldberg, direktor SpaSeekersa, upozorio je da vas sunčanje u pivu može učiniti osjetljivima na toplinski udar. Stefano Pietrini upozorio je: 'Korištenje piva za tamnjenje, osobito bez SPF-a, značajno povećava rizik od opeklina od sunca, toplinskog udara i, uz daljnju upotrebu, preranog starenja.' Rekao je da je bez SPF-a potrebno samo deset minuta na suncu da koža 'izgori' i s vremenom može predstavljati rizik od raka kože uzrokovanog oštećenjem od sunca.

Na web stranici NHS-a stoji: "Ne postoji zdrav način za dobivanje preplanulosti', a oni koji se sunčaju trebali bi dati sve od sebe kako bi se zaštitili od sunca, osobito između sati kada je sunce najjače. Oni koje se vole sunčati također bi trebali koristiti kremu za sunčanje s najmanje faktorom 30 i osigurati da proizvod ima četiri ili više UVA zvjezdica.

Ovo je najčešća pogreška koju mnogi rade nakon tuširanja, prema mišljenju dermatologa!