Dermatologinja odgovorila na vječno pitanje: Oštećuje li micelarna voda vašu kožu?

Micelarna voda je popularna opcija za sve djevojke za njegu kože koje jednostavno nemaju vremena za nešto previše složeno, skida šminku i čisti kožu u jednom koraku. Micelarna voda obično se može pronaći na policama svih supermarketa, ali mnogi dovode u pitanje njen utjecaj na kožu. Često se u mnogim razgovorima provlači i pitanje – oštećuje li micelarna voda kožu, prenosi Metro.

Jedna je djevojka na svom TikTok profilu podijelila svoje loše iskustvo s micelarnom vodom. Naime, kada je otišla na redovnu njegu lica i kože, stručnjakinja je na njenom licu primijetila takozvane 'neočišćene mrlje'. Razlog? Micelarna voda. 'Dermatologinja je rekla da imam ove mrlje na obrazima jer mi je kožna barijera tamo tako slaba. To je zato što sam koristila micelarnu vodu i vatu za trljanje lica. Nemoj to raditi – ja sam to naučila sam na teži način', dodaje djevojka.

Ovo nije prvi put da se micelarna voda našla na udaru kritika. PHMB – poliheksametilen bigvanid – je konzervans koji se koristi u kozmetici i naveden je kao sastojak nekoliko popularnih micelarnih voda. Međutim, jedna studija iz 2014. godine predložila je da se PHMB klasificira kao karcinogen treće kategorije. Drugim riječima: sumnja se da bi ovaj konzervans mogao uzrokovati rak, na temelju dokaza na ljudima i životinjama, ali otkrića nisu dovoljno uvjerljiva.

Dr. Emma Wedgeworth, dermatologinja i glasnogovornica British Skin Foundationa, napominje da ljudi s osjetljivom kožom mogu drugačije reagirati na proizvode poput micelarne vode. 'Mnogi ljudi neće imati apsolutno nikakvih problema s korištenjem micelarne vode za skidanje šminke. Međutim, vrlo osjetljiva koža može reagirati na mnoge različite čimbenike: abraziju pamučnih jastučića, flanela i mnogo različitih kemikalija', objašnjava dr. Wedgeworth. 'Savjetujem nježnu micelarnu vodu bez mirisa. Provjerite jeste li dobro natopili vatu i zatim nježno obrišite bez pretjeranog trljanja’, dodaje.

Ali, što ako poslušamo savjet dr. Wedgeworth i problem se nastavi? Nažalost, možda je vrijeme da prestane koristiti micelarnu vodu. 'Ako ustanovite da vas micelarna voda iritira, prestanite je koristiti. Provjerite svoju rutinu njege kože kako biste vidjeli izaziva li nešto preosjetljivost vaše kože, poput kiselina ili retinoida. Obavezno koristite bogatu hidratantnu kremu kako biste poboljšali funkciju barijere i koristite nježno sredstvo za čišćenje namijenjeno uklanjanju šminke', objašnjava dermatologinja.

Sljedeći put kada koristite svoju micelarnu vodu, obratite pažnju na to kako reagira vaša koža kad ju nanesete. Osjećate se blistavo i svježe? Sjajno! Zabrinuti ste da i vi vidite mrlje? Možda je vrijeme da preispitate svoju rutinu njege kože.

