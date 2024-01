Dečko za poželjeti: Djevojci je napravio prekrasnu sobu za šminkanje!

Kada su se Hannah Moore (25) i njezin dečko James Grindy uselili u novi doma u Sjevernoj Irskoj, imali su jako puno praznog prostora za tri psa, tri gmaza i konja. Jedna soba ipak je ostala prazna i nije imala funkciju. James je smislio plan: preuredit će dosadnu, praznu sobu u Hanninu sobu za uljepšavanje. Radio je nekoliko tjedana kada god je imao slobodnog vremena od posla, prenosi sve metro.co.uk.

James je izradio stol od tračnica za vlak, dodao je ogromno ogledali i rasvjetu, police, a zidove je obojao bojom koju je sam odabrao. Nakon toga donio je sve sitnice za koje zna da bi Hannah htjela u toj sobi - profesionalno sušilo za kosu, peglu za kosu, set za izradu noktiju, palete šminke, kistove i spužvice, ali i Echo uređaj s Amazona koji je povezan s kamerom u prizemlju kuće kako Hannah može gledati što radi psi. Također, postavio je ormar za cipele i šminku.

VEZANI ČLANCI:

Dodao je i malo svojih detalja kao što je orhideja na polici - cvijet koji je kupio Hanni za prvi spoj. Na Božić je pokazao sobu djevojci. "Nisam imala pojma da to radi u sobi. Znam samo da nisam smjela ući u tu prostoriju nekoliko tjedana prije Božića, ali mislila sam da skriva još jednog gmaza unutra. Inače sam se šminkala na podu sobe i brinuo se da ću ozljediti leđa na taj način."



Hannah je oduševljena renovacijom, a čak je i plakala. "Proveli smo božićno jutro kod mog tate i James mi je rekao da me mora odvesti negdje. Rekao je da je zaboravio ključ od garaže gdje čuva moj poklon i da mora na brzinu do kuće. Stigli smo i tražio me da mu donesem cipele iz sobe, otvorila sam vrata i bila šokirana. Počela sam plakari, a on je dotrčao iza mene i grlio me. Njegov trud koji je potrošen na ovo me oduševio. Sve je sam napravio.", rekla je Hannah.

Foto: Hannah Moore

Foto: Hannah Moore

"Prije nekoliko tjedana vidjela sam da ima ogrebotinu kod oka i bila sam zabrinuta za njega, a sada mi je otkrio da je to od nošenja stola po stepenicama.", otkrila je Hanna. James nije puno otkrivao koliko ga je ovo renoviranje koštalo, ali Hanna kaže da je budžet bio 1500 funti (oko 13 500 tisuća kuna), pa je moralo biti manje od toga. Objavila je fotografije ovog renoviranja i svi su oduševljeni, ali James ne vidi čemu toliko pažnje i hvaljenja.

"On ne razumije što je tako veliko u ovome, ne razumije zašto je objava dobila toliko pozitivnih komentara. Ovo je ono kakav je on, toliko je nesebičan i voli me razmaziti. Toliko mu je drago da mi se sviđa i kaže da je to najbitnije. Mislila sam da sam ja pobjedila ovog Božića jer sam mu poklonila set za igranje igrica na kompjutoru izrađen posebno za njega, ali potpuno me oborio s nogu. Uvijek je bio velikodušan, prošle godine za rođendan me odveo u Krakow. Ne mogu dočekati da se udam za njega. On je moja srodna duša u volim ga svim srcem. Tretira me kao kraljicu i ne mogu zamisliti svoj život bez njega", rekla je Hannah za kraj.

Iznenadio djevojku neobičnim poklonom za Valentinovo: Kuću je ukrasio brokulom!