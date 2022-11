Dečko ju je ostavio zbog kostima za Noć vještica: ‘Rekao je da je nepristojan, no ja sam sebi izgledala sjajno’

Noć vještica je jedino doba godine kada se svatko može odjenuti kako želi, bez straha od osude. No, to nije bio slučaj s djevojkom po imenu Pia Blossom, koju je dečko ostavio nakon što joj je rekao kako smatra da je njezin kostim za Noć vještica jednostavno 'previše neprikladan', piše Mirror.

Ne smeta im velika razlika u godinama, a zbog nje je ostavio ženu nakon 25 godina:

Naime, ona se odlučila za kostim krvave Playboyeve zečice, koji se sastojao od crnog trikoa, tajica, štikli i crnih zečjih ušiju, uparen s leptir mašnom. Na Tik Toku je podijelila video u kojemu je pokazala kako je njezin kostim izgledao, ali je i ispričala što joj je njezin, sada bivši dečko, rekao.

- Kao što vidite bila sam Playboyeva zečica i nosila sam samo tajice koje su prilično tamne, iako su na stražnjici malo prozirne. Moj novi dečko tražio je da se i njega pozove na taj party, iako sam izlazila s dvije prijateljice koje nisu pozvale svoje dečke. Ignorirala sam to jer se nisam htjela svađati tu večer, no onda sam objavila sliku na svom Instagram storyu i napisao mi je: "Nećeš valjda u tome ići vani? Pa vidi ti se cijela stražnjica!" - rekla je Pia.

Poslije joj je rekao i da je kostim vrlo neprikladan, te da od prijateljice kod koje se spremala uzme neke normalne hlače. Na to se ona naljutila i rekla mu da ne planira uništiti svoj kostim.

- Tada je odustao i mi smo otišle na tulum. Tamo sam upoznala dečka koji je bio obučen kao veliko jaje i pitao me želim li se mijenjati za kostime iz zezancije, na što sam ja pristala. Obukla sam kostim i mislila sam da će se to svidjeti mome dečku jer sada ništa nije bilo 'neprikladno', no prevarila sam se. Vidio je moje slike i zvao me nekoliko desetaka puta na telefon - nastavila je.

Pitao ju je čiji je to kostim i zatim ju optužio da je spavala s tim dečkom pa da joj je zato dao svoj kostim. Tada je ona pobjesnjela i počeli su se svađati, te joj je on rekao da ju ostavlja. Ona mu je samo poklopila slušalicu i nikada ga više nije vidjela.

- On je kasnije svima ispričao da me ostavio jer sam spavala s nekim drugim u tom izlasku iako se to nikada nije dogodilo. Iskreno, drago mi je da je tako ispalo jer ta veza zaista nije imala budućnosti - zaključila je Pia.

Mislite li da je njezin kostim neprikladan? Da, izgleda polugolo. 50,72% +

Ne, sasvim je normalno. 44,93% +

Bilo bi u redu da ima hlače umjesto tajica. 4,35% +

Otac troje djece i inženjer robotike obožava nositi štikle i suknje: 'Ne vidim ništa čudno u tome'