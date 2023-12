Čovjek pronašao tajna vrata unutar hotelskog ormara: ‘Jezivo i zastrašujuće!’

Kada odsjedate u hotelu, ne biste previše razmišljali o tome što se krije iza zidova - osim možda još jedne osobe koja spava u susjednoj sobi, ali nakon što je pregledao svoje skromno prebivalište za noć, jedan je gost primijetio nešto malo čudnije u svojoj sobi, piše Mirror.

Snimajući svoju sobu, naletio je na tajna vrata koja se nalaze u ormaru, pa je onda počeo istraživati što se to tamo nalazi.

Man finds something unusual in his hotel room pic.twitter.com/l3m0ZGK1od