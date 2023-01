Majka u trgovini rabljenim stvarima pronašla torbu koju je poklonila kćeri za Božić: Odlučila joj se ‘osvetiti’

Zasigurno je grozan osjećaj kada nakon dugog traženja savršenog poklona za voljenu osobu, na kraju shvatite se njoj to uopće ne sviđa. Jednoj majci dogodilo se upravo to, no umjesto da joj je kći rekla da joj se njezin dar ne sviđa, ona ga je darovala trgovini rabljenim stvarima, piše The Sun.

Naime, majka je bila uvjerena da je odabrala dobar poklon, sve dok nije ušetala u trgovinu i ugledala torbu kako na polici.

Što majke najviše žele dobiti na dar? Možda ćete se iznenaditi!

Video je na Tik Toku objavila njezina druga kći, a u njemu je podijelila kako je točno izgledao trenutak kada su ona i njezina mama ugledale sestrin Božićni dar u trgovini rabljenih stvari, samo nekoliko dana nakon što ga je dobila. Odlučile su joj se 'osvetiti', a mnogima je njihova ideja bila urnebesna.

- Danas smo mama i ja išle u trgovinu rabljenih stvari i ugledale ovu divnu, crvenu torbu. Brzo smo shvatile da je to torba koju je moja mama poklonila sestri na Božić, a za koju je rekla da joj se sviđa. Zato smo joj odlučili poslati nekoliko fotografija onoga što je propustila s malom porukom. Očekujte drugi dio videa gdje se ukleta torba pojavljuje na njezinom pragu - našalila se Ellie.

U kratkom videu, vidi se kako Ellie fotografira crvenu torbu krokodilskog uzorka, a zatim te fotografije i printa. Na kraju videa fotografije ostavlja na sestrinom pragu s anonimnom porukom.

Korisnicima se svidjela šala, a video je ubrzo pregledan više od 500 tisuća puta.

- Ja bih kupila torbu i ostavila je negdje u njezinoj kući, a da joj to nije kažem. Tako bi mislila da je ukleta - napisala je jedna korisnica, dajući im svoju ideju.

"Ovo je tako dobra ideja", komentirala je druga korisnica, a trećoj to baš i nije bilo zabavno: "Ovo je tužno. Srce bi me boljelo kada bi moja kći to učinila."

Mnogi korisnici pisali su kako ih jako zanima nastavak ove priče i da se uskoro nadaju drugom dijelu.

Što napraviti s božićnim drvcem kad prođu blagdani i skinu se ukrasi?