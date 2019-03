Bloger Ribafish o projektu u spomen sinu: "Plivajući ću povezati 50 hrvatskih otoka!"

Poznati novinar i bloger Domagoj Jakopović Ribafish, u spomen na svojeg voljenog sina Roka, odlučio je plivanjem povezati sve nastanjene hrvatske otoke, objavio je INmagazin, a cijeli projekt naziva se RokOtok.

- RokOtok je projekt kojim želim plivajući povezati svih 50 hrvatskih nastanjenih otoka. Počeo bih 1.7., a završio 1.9. jer toga stvarno ima dosta, oko 600 kilometara. Smisao je da mi se pridruže i drugi plivači, pogotovo lokalni klinci (kad smo već blizu obale) i da onda svi poslušaju predavanje o tome zašto treba više vremena provoditi u prirodi nego uz ekrane. Istovremeno ću djeci dijeliti svoju knjigu posvećenu razgovorima s prerano preminulim sinom Rokom. Nadam se da ce se djeca doći isplivati, zbliziti jos više sa svojim roditeljima i da ovo postane nešto što će se raditi svake godine - rekao nam je Ribafish.

On i njegov preminuli sin, često su zajedno putovali i odlazili na razne avanture, pa je za emisiju Nove TV rekao kako su "osvojili 18 županija, šest zemalja i osam otoka", a sada je odlučio otplivati svih 50 otoka koji su naseljeni u Hrvatskoj.

Prije tri tjedna Ribafish je na svom Facebook profilu ovim postom najavio projekt RokOtok:

"Zemlja je ovog 28.2. napravila još jedan u nizu krugova oko Sunca ne našavši parking, neki nebeski programer je zaklopio svoje računalo i otišao na zasluženi počinak, a ja sam proveo dan uglavnom šetajuć, bacajuć kamičke u more i proplakavši puno, jako puno suza. Prošla je točno godina dana otkako je Rok otišao u vječna lovišta, na neko drugo mjesto, i ostavio ogromnu rupu u mom i srcu svih onih koju su poznavali to bistro dijete. Poslušao sam mantre dragih i pametnih ljudi i stalno si ponavljam da mi ne utječemo na sudbinu, da smo samo mali kotačići koji pokreću cijeli sistem, ali njime ne upravljaju, niti znaju što će se desiti sutra. Pa ću sutra morati biti bolji i opet biti dobri stari klaun Riba koji obožava djecu, žene, tulume, prijatelje i život. Kastriran, ali živ. I živjet ću dalje još tih dvadesetak godina valjda, upoznavati nove ljude i nositi kamen u utrobi, pokušavati živjeti i stvoriti nešto lijepo.

Rok se neće vratiti, ali možda mogu pomoći nekim drugim klincima i roditeljima da malo više putuju, šeću, bave se sportom i ne čmrlje za ekranima. Projekt koji pokrećem se zove RokOtok i radi se o tome da želim plivanjem povezati sve hrvatske nastanjene otoke. U koje god mjesto uplivam, tamo dijelim svoje knjige/slikovnice o razgovorima s Rokom (završavam je drugi tjedan) i držim predavanje zašto treba putovati, igrati se, upoznavati svijet oko sebe. Za to će mi trebati dva mjeseca, brod, kapetan, čovjek koji će voditi društvene mreže i netko tko će zivkati Turističke zajednice po otocima. Power point je spreman, trebam sad nekog sposobnog da plan provede u djelo. Ja krećem s treninzima, Rok me već čeka, u moru pored Proizda i najdraže nam plaže. Mora se dalje, ionako je sve ovo samo nečiji ružni scenarij..."

