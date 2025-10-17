Bistro Beštija predstavila senzacionalni jesenski meni

Već mnogima naširoko poznato mjesto u središtu Zagreba, bistro Beštija, ima pregršt noviteta, koji će uz stalne, zasigurno dovesti i nove zaljubljenike u klasične, a opet kompleksne okuse. Jesenski meni, kojeg potpisuje glavni chef Mateo Davidović, svu svoju kreativnost, zajedno sa svojim timom, pokazao je kroz pet predjela, šest glavnih jela i dva deserta u jesenskom meniju. Masarykova 11/1, bez ikakve sumnje, mjesto je gdje će ove jeseni svi hedonisti i ljubitelji dobre hrane, pronaći svoj stol. Fokus novog menija bistroa, višegodišnjeg nositelja Michelinovog priznanja Bib Gourmanda, je na sezonskim namirnicama, a temelji se na dostupnosti lokalnih proizvoda i suvremenoj interpretaciji klasičnih okusa, ali sa svojim jedinstvenim twistom.

Predjela

Tatarski biftek jelo je zbog kojeg se mnogi vraćaju u Beštiju, a na jesenskom meniju, ostaje klasičan u srži, ali je obogaćen koštanom srži i suncokretovim sjemenkama i žumanjkom. Drugi novitet na predjelima je jadranska tuna , koja se služi s juzuom (hibridom limuna i mandarine), a japanski štih dobiva se s prahom od Nori algi. Vrlo izdašno, jesensko predjelo je i tost bukovačama, ricottom i pečenim lukom. U predjelima se našao još jedan tost, koji se služi s kozicama i chilli i češnjakom. Tu je i mousse pašteta od pilećih jetrica s džemom od šljiva i crnog vina, s tostiranom briocheom sa strane, jelo je koja će zadovoljiti kriterije i najzahtjevnijih gostiju. Među predjelima je i domaća focacca sa sezamom i ekstra djevičanskim maslinovim uljem Belić; jednog od onih jela koje se uvijek još dodatno naručuje. Zbog velikog interesa, na jesenskom meni ponovno su kozice s maslacem od chilija i češnjaka, servirane na tostu. Tu je i domaće rađena focaccia, koja se savršeno sljubljuje s Belić ekstra djevičanskim maslinovim uljem. Novitet koji će privući pažnju svih gurmana je Beštija burger — izrađen od 40 dana odležanog bavette trim mesa, poslužen s onion lyonnaisom i mladom gorgonzolom. Bistro comfort food u svom najrafiniranijem izdanju.

Glavna jela

Klasici su vječni, pa je tako Beštija zadržala svoj bavette stake, koji u jesenskom meniju dolazi s klasičnim francuskim pepper sauceom i shiitake gljivama. Svoje mjesto među novitetima našla je i pasta coperta. Coperta na talijanskom znači dekica, a upravo je ova domaće rađena tjestenina u tom obliku. Poslužuje se s pireom od pečene bundeve i telaggio sirom, a cijela priča zaokružena je listovima pržene kadulje. Svinjetina je također jedan od noviteta, a u izvedbi Beštije svinjski kare služi se s jusom i domaće rađenim maslacem od jabuke. Vegetarijansko jelo na jesenskom meniju je pečeni celer, koji se servira s kremom od celera i crnog češnjaka, zaslužnog za umami. U ovoj kombinaciji dolaze prvo tostirani kesteni, pa onda okupani u temeljcu s maslacem i biljem. Jelo je završenos gliranim kovrčavom kaduljom. Novost u Beštiji je i mokra riža, inače vrlo popularno jelo u dijelovima Južne Amerike i Azije. U izvedenici kuhinje u Masarykovoj 11/1 radi se s dagnjama kuhanima s đumbirom, daikonom, sokom od limuna, limunskom travom, češnjakom i lukom. Mjesto na novom meniju našla je i losos pastrva, koja na tanjure gostiju stiže s dahl lećom, domaćim labnehom, hrskavom šalotom i špinatom.

Prilozi

U Beštiju je jesenski meni donio četiri priloga. Prvi je kremasti pire krumpir, serviran s konfitiranim češnjakom. Tu je i sezonska jesenska salata koje se služe s vinegrettom od lješnjaka, posute Parmigianino odležanim 24 mjeseca. Jesenski meni donio je i pravi comfort food iz djetinjstva; špinat s bešamelom. Novost je i confit od cvjetače s pireom od pečene cvjetače, ukiseljenim grožđicama i curry uljem.

Slatko

Ljubitelji deserta došli su na svoje. Beštija u ponudi ima dva noviteta. Prvi je topla čokoladna torta ( bezglutenska), servirna s toplim zabaglioneom i pekan orasima. Drugi desert je izvedenica pite od jabuka. Točnije, između lisnatih kora nalazi se bogati nadjev od jabuke nadopunjen je s diplomat kremom i domaćim karamel umakom.