Bez previše truda i muke: Očistite zagorene posude za pečenje – Coca Colom!

Svi koji provode puno vremena u kuhinji uvijek vode veliku bitku s čišćenjem, kako cijele kuhinje tako i posuđa. Srećom, postoji mnogo savjeta za čišćenje, na primjer kako očistiti staklo na vratima pećnice, indukcijsku ploču ili čak masna vrata kuhinjskih ormarića. Ali što je s onim tvrdokornim mrljama na našim voljenim loncima i tavama?

Čini se da ne treba dugo da besprijekorne i sjajne posude za pečenje postanu zagorene i pune prljavštine. Izlijevanje hrane ostavlja mrlje i tragove koji se teško čiste, bez obzira na to koliko čvrsto ribate posudu. No, kao i za dosta drugih stvari,TikTok ima trik za to!

Jedna žena podijelila je trik za savršeno čišćenje posuda za pečenje samo jednim proizvodom – Coca-Colom, kako piše Mirror.

U videu podijeljenom na TikToku, dijetalna Coca-Cola ulije se u posudu tako da pokrije cijelu donju površinu te se ostavi da djeluje tijekom noći. Posuda se zatim očisti deterdžentom za pranje suđa, a izgorjeli komadići lako se skidaju i čiste, vraćajući sjaj posudi.

