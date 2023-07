Baš i nisu marljivi: Ovi horoskopski znakovi pomalo su lijeni i ne vole raditi!

Svaka osoba voli se odmoriti i uživati u danu, ali jeste li vi osoba koja se odmara gotovo svaki dan i rijetko izvršava svoje obaveze? Ako je tako, vrlo vjerojatno ste lijena osoba, a na to bi mogao utjecati i vaš horoskopski znak. Prema astrologiji, ljudi koji pripadaju određenim horoskopskim znakovima ljeniji su od drugih, a evo koji su to znakovi, prenosi Your Tango.

Lav

Lavovi su iznimno talentirani i vole biti u centru pažnje. Stoga imaju mnogobrojne planove za svoju karijeru i život, ali rijetko kad ih ispune. Ne vole naporan rad pa nije ni čudno što su najljeniji horoskopski znak. Iako vole biti u centru pažnje, rijetko kada će se potruditi da postignu ciljeve.

Vodenjak

Vodenjaci su borbene osobe, što zahtijeva rad i trud. Iako oni žele uložiti mnogo truda u ostvarivanje svojih ciljeva, rad im baš ne leži najbolje. Više će se usredotočiti na razgovor nego na stvaran rad. Oni ne vole dosadne i naporne situacije, što je čest slučaj pri radu.

Strijelac

Strijelci vole slobodu, a kod rada se uvijek očekuje da bude točan, precizan i marljiv. Oni se u radu osjećaju zarobljenima. Iako žele raditi, uvijek se jave za više stvari nego što ih mogu izvesti. Oni žele imati slobodu raditi ono što oni žele kada to žele, a kod rada to jednostavno nije moguće.

