Bacate ih nakon samo 3 dana? Zbog ove greške krastavci vam postaju gnjecavi, a genijalan trik čuva ih svježima tjednima

Gotovo da nema kućanstva koje se nije susrelo s ovim razočaranjem. Vratite se iz kupovine s hrskavim, svježim krastavcima, idealnim za salatu ili osvježavajući napitak, no već nakon nekoliko dana dočeka vas tužan prizor u hladnjaku. Umjesto čvrstog i sočnog povrća, pronalazite smežurane i sluzave plodove koji su dobri jedino za bacanje. Mnogi ih instinktivno pohranjuju u ladicu za povrće ili ih ostavljaju na kuhinjskom pultu, no obje metode su pogrešne. Znanstvena istraživanja pokazala su da krastavci ne podnose temperature ispod 10 stupnjeva Celzijevih, što ih oštećuje i čini vodenastima. S druge strane, ostavljanje na sobnoj temperaturi ubrzava gubitak vlage i dovodi do toga da postanu mekani i smežurani.

Ključ rješenja ovog problema često se krije u onome što mnogi smatraju nepotrebnom ambalažom. Jeste li se ikada zapitali zašto su takozvani engleski krastavci u trgovinama gotovo uvijek omotani u tanku plastičnu foliju? Razlog nije estetski ni isključivo higijenski. Ta folija služi kao zaštitna barijera, svojevrsna "druga koža" koja sprječava gubitak vlage i štiti tanku koru krastavca od oštećenja. S obzirom na to da se krastavci sastoje od otprilike 96 posto vode, dehidracija je njihov najveći neprijatelj. Folija ih štiti od isušivanja i značajno usporava proces propadanja. Upravo zato, ako kupujete krastavce koji nisu prethodno zamotani, najpametnije što možete učiniti jest da ih kod kuće sami omotate prozirnom folijom.

Stručnjaci za skladištenje hrane proveli su brojne testove kako bi utvrdili najbolju metodu. Usporedbe su pokazale drastične razlike. Krastavci ostavljeni bez ikakve zaštite u hladnjaku počeli su mekšati i sušiti se već nakon tri do pet dana, prenosi the kitchn. Oni pohranjeni u običnoj plastičnoj vrećici počeli su trunuti unutar tjedan dana jer se vlaga koju ispuštaju kondenzirala unutar vrećice, stvarajući idealno okruženje za razvoj mikroorganizama. Apsolutni pobjednik u jednostavnim testovima bio je krastavac čvrsto omotan u plastičnu foliju. Takav način pohrane stvorio je nepropusnu barijeru koja je sačuvala vlagu unutar ploda, ali nije dopustila stvaranje štetne kondenzacije, produžujući mu svježinu i na deset do dvanaest dana.

Najbolja metoda za svježinu i do tri tjedna

Iako je plastična folija sama po sebi odlično rješenje, opsežnim testiranjima utvrđena je metoda koja daje još impresivnije rezultate, čuvajući krastavce svježima i do nevjerojatna tri tjedna. Postupak je vrlo jednostavan i zahtijeva dvostruku zaštitu. Svaki krastavac potrebno je prvo oprati i, što je iznimno važno, temeljito osušiti. Zatim svaki pojedinačno zamotajte u papirnati ubrus, koji će upiti eventualni višak vlage i spriječiti stvaranje sluzi. Tako pripremljene krastavce stavite zajedno u veliku plastičnu vrećicu s patentnim zatvaračem, istisnite što više zraka i zatvorite je. Papirnati ubrus regulira vlagu na površini ploda, dok vrećica sprječava dehidraciju. Ova kombinacija pokazala se apsolutno superiornom, održavajući krastavce hrskavima i svježima i nakon 16, a neke sorte čak i do 19 dana.

Osim pravilnog zamatanja, za maksimalnu svježinu krastavaca važno je pripaziti na još nekoliko detalja. Krastavce nikada nemojte čuvati u blizini voća i povrća koje ispušta plin etilen, poput jabuka, banana, dinja i rajčica. Etilen je prirodni hormon dozrijevanja koji će drastično ubrzati propadanje krastavaca, uzrokujući da omekšaju i požute. Također, vodite računa o poziciji u hladnjaku. Izbjegavajte najhladnija mjesta, kao što su stražnji dio ili donje police. Idealno mjesto za krastavce su vrata hladnjaka ili gornje police, gdje je temperatura nešto viša i stabilnija. Ako ste krastavac već narezali, ostatak pohranite u hermetički zatvorenu posudu i iskoristite unutar najviše dva do tri dana.