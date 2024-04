Ako želite ostaviti dobar prvi dojam: Ovih sedam stvari osoba na prvom spoju primijeti odmah o vama!

Upoznavanje s potencijalnim romantičnim partnerom može biti vrlo uzbudljivo, ali također može učiniti da se osjećate tjeskobno i nesigurno zbog ostavljanja prvog dojma. Možda ste tip osobe koja naglašava svaki najmanji detalj svog izgleda, osobnosti i izraza.

Ali zašto trošiti energiju brinući se o stvarima koje vaš partner vjerojatno neće zapaziti, a kamoli brinuti o njima? Stručnjaci za spojeve otkrili su stvari koje će vaš partner na prvom spoju najvjerojatnije i najmanje vjerojatno, primijetiti odmah, piše Huffpost.

Vaš govor tijela: Prema riječima trenerice za spojeve Damone Hoffman, način na koji postavite svoje tijelo signalizirat će vašem partneru na spoju jeste li zainteresirani za njih ili ne. "Obično će osoba okrenuti bokove prema nekome tko mu se sviđa, nagnuti se dok razgovara s njim i tražiti priliku da ga dodirne u opuštenim zonama", rekao je Hoffman, autor knjige F the Fairy Tale: Rewrite the Dating Myths and Live Your Own Love Story. Držanje je također nešto na što će vaš partner obratiti pozornost. Stojite li uspravno s visoko podignutom glavom ili ste zgrbljeni i gledate prema dole? "Prvi signalizira samopouzdanje, drugi nedostatak, a samopouzdanje je jako važno kada ostavljate odličan prvi dojam na nekoga novog", rekla je trenerica za spojeve Blaine Anderson. "Da biste imali bolje držanje, nemojte samo povlačiti ramena unazad. Izgledat ćete neprirodno. Angažirajte stražnjicu i trup dok stojite i sjedite - sve ostalo dolazi na svoje mjesto kada ovo radite." Kaylyn G., članica Facebook zajednice HuffPost, rekla je da uvijek primijeti kako se njezin partner drži. “Kako hodaju. Kako privlače pažnju konobara. Kako sjede u stolici”, napisala je.

Vaši izrazi lica: "Uspostavljate li i održavate li kontakt očima i smijete li se autentično? Ili izbjegavate partnera pogledati u oči i izgledate nelagodno? Opet, prvi signalizira samopouzdanje, a drugi nedostatak samopouzdanja", rekla je Anderson. Nick Notas, trener za spojeve koji radi s muškarcima, također je naglasio zašto je kontakt očima tako važan. "Gledanje u nečije oči pomaže stvoriti osjećaj povezanosti. Izbjegavanje kontakta očima može učiniti da se partner osjeća udaljeno od vas i postaviti neugodan ton", objasnio je. Slično tome, topao osmijeh može "u velikoj mjeri doprinijeti smanjenju napetosti na spoju", kaže Hoffman. "Osmijeh govori da se s njima osjećate ugodno, da se dobro zabavljate i da se mogu opustiti u vašoj blizini", dodaje. Kako biste ostavili dobar prvi dojam, trener online spojeva Joshua Pompey iz Next Evolution Matchmakinga predložio je "stvaranje aure nekoga tko je sretan i uzbuđen zbog života" tako da pristupite vašem partneru s osmijehom, entuzijazmom i otvorenim govorom tijela. "Ovo će povećati izglede da se i vaš partner odmah dovede u pozitivno stanje uma, ispunjen uzbuđenjem i pozitivnom energijom", rekao je.

Vaša njegovanost i higijena: Vaš ritual prije spoja trebao bi uključivati ​​osnovne zadatke poput tuširanja, pranja zubi i češljanja kose - nije ništa puno, a vaš će partner to sigurno cijeniti. "Stvari poput podšišane brade, njegovanih obrva i svježeg daha pokazuju ponos na vaš izgled. Prljavi nokti ili tjelesni mirisi ukazuju na nedostatak samosvijesti", rekao je Notas. Anderson je dodala: "Izgledate li kao da brinete o svojoj koži i kosi i mirišete li dobro?" Renata M. je na Facebooku napisala kako joj dobra higijena uvijek dolazi do izražaja u spoju. "Dotjerana osoba s dobrim manirama pokazuje da ima samopoštovanja i poštovanja prema drugima", rekla je. "Na svemu drugom se može raditi, osim ako nije oženjen ili nezaposlen."

Vaša odjeća: Samo provjerite jeste li odjeveni prikladno za okruženje. Ne želite biti ni previše sređeni, ali ni premalo sređeni. "Biti dobro odjeven manje znači nositi skupu odjeću, a više nositi odgovarajuću odjeću za tu priliku. Da ilustriramo ovo, poslovno ležerno bi moglo biti savršeno za vaš ured, ali je neprikladno za većinu prvih spojeva. Trebalo bi se podrazumijevati, ali vaša odjeća - a posebno cipele - trebaju izgledati čisto!", tvrdi Anderson.

Koliko pričate o sebi: Teče li razgovor lijepo ili je vrlo jednostran? Ako vaš partner ne može doći do riječi, to je problem. "Slušaju li ili samo govore o sebi?" napisala je na Facebooku čitateljica Mary C. Čitateljica Cayci C. rekla je da obraća pozornost na to "razgovaraju li sa mnom, a meni". A za čitateljicu Louise P., nije važno samo koliko partner govori o sebi, već i što govori. "Ako kažu da je njihov zadnji partner bio 'lud', ako odmah počnu govoriti o budućnosti, ako odmah počnu govoriti o novcu - uočite crvene zastavice", rekla je.

Vaši maniri i kako se odnosite prema svom konobaru: Ako je vaš prvi spoj u baru ili restoranu, znajte da će vaš partner primijetiti koliko ste pristojni u interakciji s ljudima koji tamo rade. To "vrišti o nečijem karakteru", napisala je Shanna M. na Facebooku. Čitateljica Kerri D. rekla je da također obraća pažnju na ponašanje poput toga otvara li joj partner vrata ili pita li je gdje želi sjesti. "Niti jedna od ovih stvari nije obavezna niti na bilo koji način pokazuje nešto ekstremno loše, to mi samo govori mnogo o njihovoj osobnosti i koliko bi im mogla odgovarati moja", napisala je na Facebooku. "Ponekad sama jako čudna i treba mi malo prostora i vremena da se 'zagrijem' za nekoga. ... nemam problema s time da ljudima dam pravo na sumnju iz istog razloga. Ali mnoga vrlo jednostavna ponašanja mogu nagovijestiti kompatibilnost.”

Kako se zbog vas osjećaju: Vaš partner možda neće otići s večeri prisjećajući se boje vaših očiju ili točnih crta lica, rekla je Hoffman. Oni će se, međutim, sjetiti kako su se osjećali zbog vas. "Je li rečeno nešto što ih je prestrašilo? Ili ih natjerao da se nagnu prema vama? Usredotočiti se na atmosferu i osjećaj povezanosti važnije je od odabira savršene haljine ili kravate”, ističe..

A evo što vaš partner vjerojatno neće primijetiti:

Manje fizički "nedostatke" poput krivog zuba, prištića, malog ožiljka ili nekoliko kilograma viška

Kako je vaša odjeća otmjena - nikome se nećete svidjeti više zbog određene marke koju ste nosili ili određenog odjevnog predmeta

Vaš točan izraz- vaše ponašanje, zanimanje za vašeg partnera i ton glasa su jako važni, no točne riječi koje koristite manje su važne

