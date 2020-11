Adrenalinski dio rute: Do pećine vodi čak 517 stepenica

Staza Stinice! Nije vam poznato? A Nacionalni park Krka? Sad već znate, i vi i milijun njih godišnje koji ga posjećuju.



Doduše, većina, a i primjerice i Michael Cane, Brad Pitt i Roman Abramovič među njima, posjeti slapove Krke, Roški slap, pogledaju i Visovac i ostale atrakcije, ali sama staza Stinice, ipak je ljepotica za one željne aktivnog odmora.



Pogotovo sad, u vrijeme korone, kad je potrebno i odmoriti se i rekreirati, ali i uživati u prekrasnom pogledu zbog kojeg mnogi Plitvicama ne daju prednost pred Krkom.



Novinari Večernjeg lista baš su u “vrijeme korone” prošli stazu Stinica – Roški slap – Oziđana pećina dugu 8,5 kilometara i toplo vam je preporučujemo. Podatak da je nadmorska visinska razlika 176 metara od parkirališta nasuprot Visovca prema Roškom slapu dovoljno govori da bi bez štapova stazu vrlo teško prošli.



Predivan je, ali težak uspon prema srednjovjekovnoj utvrdi Kamičak, oznake govore i o nekadašnjoj utvrdu Rogovo, špilji Šuplja stina. Pogled s klupice na kanjon je kao iz vestern filmova. Ornitološki rezervat, najljepše moguće ptice ili pak početak puta i hod uz stoljetna stabla hrasta i graba s mnoštvom kornjača, te naposljetku predivni Roški slap, ipak nisu sve u predivnoj i poučnoj trosatnoj šetnji ovom stazom. Oni željni adrenalina i aktivnog odmora dolaze na svoje na škalinama.



Dakle, čak 517 stepenica vode do Oziđane pećine naseljene od 5000 do 1500 godina prije Krista. Da smo se umorili u desetak minuta penjanja, jesmo, ali smo se i odmorili na vrhu s predivnim pogledom na Nacionalni park Krka, kao i obilaskom same pećine s arheološkom zbirkom, gdje su nam iznad glava doslovno letjeli šišmiši.



Nevjerojatni su kontrasti u NP-a Krka, od predivnih mostova, staza, šume kojoj ni jedna s filmskog platna nije ravna, slapova i bogatstva i životinjskog i biljnog svijeta, i svega što nas tjera da Krku tako nadomak Šibeniku, Zadru, Splitu, pa sve i do Zagreba posjećujemo kad god možemo.



Savjet: ponesite vode, tri sata šetnje po stazi Stinica nije mačji kašalj.

Foto: Dražen Breitenfeld

Umori desetak minuta penjanja stubama do Oziđane pećine desetak minuta penjanja, ali i odmori predivni pogled na Nacionalni park Krka svrha uspona. Baš kao i obilazak same pećine s arheološkom zbirkom, gdje posjetiteljima iznad glava doslovno letje šišmiši

Foto: Dražen Breitenfeld

Nadmorska visinska razlika je 176 metara od parkirališta nasuprot Visovca prema Roškom slapu pa bismo stazu bez štapova teško prošli.

Foto: Dražen Breitenfeld