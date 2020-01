Zagrepčani pohrlili na retrospektivu Emila Roberta Tanaya

Retrospektivna izložba Emila Roberta Tanaya, sa slikama nastalim od početka 1970-ih do danas otvorena je u Muzeju Mimara.

- Raznovrsnom paletom stilskih i izražajnih sastavnica Tanayevo djelo u svim svojim inačicama svjedoči o autoru izvornog senzibiliteta, slikaru koji je autentične metierske domašaje bio kadar zaodjenuti osebujnom poetskom vizijom, ističe se u najavi izložbe.je, kao slikar visoke tehničko-tehnološke i izvedbene moći, profilirane i prepoznatljive likovne poetike, bio nagrađivan značajnim strukovnim nagradama, a prepoznat je kao pojedinac na našoj likovnoj sceni, unatoč istodobnom pripadništvu kolektivu grupe Biafra. S vremenom je doživio preobrazbu na tematskoj, odnosno motivičkoj i na likovno-oblikovnoj razini, a u djelima poznog razdoblja okrenuo se slavonskom i dalmatinskom krajoliku.

Emil Robert Tanay rođen je 7. ožujka 1944. u Zagrebu. Na slikarskom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1967. godine. Od 1967. do 1972. suradnik je Majstorske radionice profesora Krste Hegedušića. Specijalizira fresco slikarstvo na Akademiji lijepih umjetnosti u Rimu 1974.

Do 1982. godine profesor je na Školi primijenjenih umjetnosti u Zagrebu. Od 1982. savjetnik u Republičkom zavodu za prosvjetno-pedagošku službu Hrvatske. Od 1988. docent na Nastavničkom odsjeku gdje je od 1993. do 2014. redoviti profesor u stalnom zvanju metodike likovnog odgoja i obrazovanja na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Emil Robert Tanay samostalno je izlagao u zemlji i inozemstvu te sudjelovao na brojnim skupnim izložbama. Dobitnik je I. nagrade za slikarstvo na V. Bijenalu mladih u Rijeci 1971., a 1974. dobitnik je nagrade za slikarstvo na VII. Salonu mladih u Zagrebu. Osim slikarskog rada bavi se istraživanjima na području metodike nastave likovnog odgoja i obrazovanja poticanjem likovnih sposobnosti darovite djece. Predsjednik je Udruge hrvatskih učitelja likovne izobrazbe, te potpredsjednik Svjetske organizacije za odgoj putem umjetnosti InSEA (2003-2008.). 2001. odlikovan je međunarodnom Ziegfeldovom nagradom koju dodjeljuje Američka udruga za odgoj putem umjetnosti - USSEA, za ukupnost doprinosa međunarodnom likovnom odgoju i obrazovanju. Od 2003. do 2004. prodekan je Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Voditelj je Koordinacije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za izradu Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda za umjetničko područje. Od 2016. godine profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Izložba ostaje otvorena do 5. veljače.