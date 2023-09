Velika vijest došla je prošloga tjedna iz Blitza, najvećeg hrvatskog distributera i kinoprikazivača koji je nedavno postigao deal s Netflixom. Nakon što su se na toj platformi njihovim posredstvom našli kinohitovi "Cvrčak i Mravica" Luke Rukavine i "Marginalci" Ljubomira Kerekeša, na Netflix uskoro dolaze i "Narodni heroj Ljiljan Vidić", "Šegrt Hlapić", "Svećenikova djeca", "Koja je ovo država", "Sonja i bik", "Moj dida je pao s Marsa", "Maršal", "Ustav Republike Hrvatske", "Ufuraj se i pukni" i "Kauboji".

Prije Blitzovih naslova, na Netflixu su se prije par tjedana pojavili i "Nosila je rubac črleni" Gorana Dukića te "Dnevnik Pauline P." Nevena Hitreca. Potonji je, zajedno s "Marginalcima", rekordnom brzinom ušao u top deset najgledanijih filmova među korisnicima Netflixa u Hrvatskoj!

Ova vijest važna je iz nekoliko razloga. Kao prvo, to znači da će hrvatski porezni obveznici napokon moći konzumirati djela u koja su sufinancirali, a koja nakon festivalskih premijera i često vrlo ograničene kinodistribucije u pravilu nestaju iz našeg vidokruga. Neki od njih, ruku na srce, pojavljuju se i na platformama hrvatskih providera kabelske televizije, ali u svijetu kojim dominiraju veliki međunarodni servisi poput Netflixa televizija je postala gotovo izlišna, a videoteke TV servisa teško se mogu mjeriti s njihovim katalozima. To nas dovodi u paradoksalnu situaciju da su strani streameri trenutačno najbolji način da hrvatski dugometražni igrani i animirani film vrati hrvatskoj publici.

Drugi važan faktor velik je međunarodni doseg Netflixa, koji je trenutačno prisutan u dvjestotinjak zemalja svijeta – to znači da naši filmovi sada u par klikova dolaze do publike na svim kontinentima. Dakako, to ne znači da će se "Marginalci" ili "Kauboji" pokazati na početnom ekranu korisnika Netflixa u Argentini, Saudijskoj Arabiji ili Indiji, ali našim ljudima u inozemstvu ovo je možda i jedini način da pogledaju domaći film, a nama ostalima prilika da ih pokažemo svojim prijateljima u svijetu.

Na koncu, ovo je važna vijest i za hrvatske producente i distributere koji sada mogu računati na još jednu fazu komercijalne eksploatacije naslova iz svojih kataloga: nakon što ih prikažu na festivalima, u kinima i na TV-u, sada ih imaju priliku prodati i jednom od najvećih streaming servisa na svijetu.

Pošteno bi bilo naglasiti i da se ovo vjerojatno ne bi dogodilo da nije bilo snažnog političkog lobiranja u kojem je godinama sudjelovao i Hrvatski audiovizualni centar. Naime, europski regulatori Netflixovo poslovanje u EU uvjetuju prikazivajem određene količine europskog sadržaja, ali te su se kvote u početku uglavnom popunjavale visokobudžetnim filmovima iz zemalja poput Francuske, Španjolske i Njemačke. Malim kinematografijama poput Hrvatske jako se teško izboriti za mjesto među velikima, zbog čega je bio potreban pritisak našeg krovnog filmskog tijela i strukovnih organizacija koje su inzistirale da dolazak Netflixa, Amazona i drugih streamera u Hrvatsku također bude vezan za otkup određenog postotka hrvatskih djela.

To je do sada radio samo HBO, na kojem se i ranijih godina moglo naći nešto naših filmova i serija, među kojima bih posebno izdvojila fenomenalno i potresno "Sigurno mjesto" Jurja Lerotića, dok smo na Netflixu mogli vidjeti samo Matanićevu seriju "Novine". To se sada napokon ozbiljnije mijenja, a kad bi se na Netflixu našlo mjesta i za naše dokumentarce i vječno preskočene "kratkiše", gdje bi nam bio kraj?