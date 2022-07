Usamljeni koncert odsviran u najdužoj noći u jeku pandemije

Izvorno odsviran u najdužoj noći krajem 2020. u New Yorku, Fleet Foxes su koncertni album “A Very Lonely Solstice” (Anti/Dancing Bear), nakon što je bio dostupan na streamingu, a video na YouTubeu, objavili tek sada na formatu CD-a.

Zapravo se radi o nastupu frontmena Robina Pecknolda s pridruženim zborom na početku nastupa, održanom u vrijeme najžešće pandemije u newyorškoj crkvi. Radilo se o premijernim izvedbama nekih pjesama s grupnog albuma “Shore” objavljenog početkom 2020., ali ono što je početkom godine bila proljetna ravnodnevica, krajem 2020. godine pretvorilo se u najdulju noć, doslovno i figurativno. Mada, nakon nje krenuli su dulji dani na koje se i Pecknolda referira svojim nastupom. Nakon što ga je zbor napustio iza uvodne pjesme “Wading In Waist-High Water”, koja je otvorila i studijski album “Shore”, Pecknold je na sceni ostao sam, uspjevši ograničenja pandemijskih okupljanja pretvoriti u autorski uspjeh komunikacije u jednoj od najtežih sezona za glazbenike širom svijeta. S albuma “Shore” izveo je pjesme “Sunblind”, “Maestranza”, “A Long Way Past the Past”, “Can I Believe You” i još neke, sparene s prošlim favoritima “Helplessness Blues” i “Blue Spotted Tail”. Uz obradu “In the Morning” Nine Simone među 13 pjesama tu su i “In the Morning” Barryja Gibba i folk-tradicional “Silver Dagger” najpoznatiji iz repertoara Joan Baez, da bi u predzadnjoj “I’m Not My Season” poručio da, u slobodnom prijevodu, “nismo ono što se oko nas događa”, pa bio to i nastup usred pandemije COVID-19 u praznoj crkvi St. Ann & The Holy Trinity Church u Brooklynu.

Srećom, imali smo prilike gledati Fleet Foxes u naponu snage, nakon drugog albuma “Helplessness Blues” 2011. kod nas u Tvornici kulture, pa domaća publike zna o čemu se radi. Iako je Robin Pecknold sam na pozornici, svi poklonici Simona and Garfunkela, Jamesa Taylora ili Neila Younga dobit će podjednako filigranski odsviran i otpjevan akustični set, pogotovo oni naklonjeni stišanoj glazbenoj optici i folk/country tradiciji iz sedamdesetih godina prošlog stoljeća.