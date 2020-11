U najtežoj godini  autori su ostali  bez poticaja zbog loše organizacije ministarstva i udruga?

Vijest je doista zvučala nevjerojatno. Ministarstvo kulture i medija odlučio je da u ovoj pandemijskoj godini, kada umjetnici pažljivo okreću svaku kunu, ne dodijeli tzv. stimulacije za pisce i prevoditelje koji su u protekloj godini napisali najbolje knjige ili najbolje preveli strane knjige na hrvatski jezik. Iznenađenje je to veće ako se zna da je tu riječ o svoti manjoj od 300.000 kuna s obzirom na to da se stimulacijama nagrađuje dvadesetak pisaca, tj. prevoditelja, i to iznosima od 15.000 kuna.

Doista neobična odluka Ministarstva kulture i medija koje je stimulacije uvelo prije desetak godina baš kako bi nagradilo ponajbolje pisce (a od lani su među pisce uvršteni i književni prevoditelji) čiji su honorari vrlo često simbolični i neadekvatni, izazvala je nezadovoljstvo i među piscima i među prevoditeljima. Na jednom papiru ujedinila su se i dva predsjednika vodećih književničkih udruga u Hrvatskoj. i to Zlatko Krilić u ime Društva hrvatskih književnika i Zoran Ferić u ime Hrvatskog društva pisaca potpisujući prosvjedno pismo upućeno Ministarstvu. Uz njih, pismo su potpisali i Snježana Babić Višnjić, predsjednica Hrvatskog društva književnika za djecu i mlade, i Ana Badurina, predsjednica Hrvatskog društva književnih prevoditelja.

“Apeliramo na Vas da se javni poziv u ovoj godini hitno raspiše te da se ispravi nepravda prema piscima i prevoditeljima i izvrsnim djelima koja su obilježila 2019. godinu”, piše u protestnom pismu upućenom ministrici Nini Obuljen Koržinek. A zašto je uopće Ministarstvo kulture i medija u ovoj kriznoj godini odlučilo ne dodijeliti stimulacije za najbolje pisce i prevoditelje?

“Ministarstvo je javni poziv pripremilo u redovitom proljetnom roku, ali ga nije uspjelo organizirati i provesti zbog pandemije”, glasi objašnjenje iz Ministarstva. U Ministarstvu tvrde da su neke institucije koje su prošle dvije godine sudjelovale u procesu ocjenjivanja knjiga i prijevoda odustale od tog posla, pa Ministarstvo mora provesti dodatne konzultacije o načinu vrednovanja i uspostavi kriterija. A s kime će se dodatno konzultirati? Pa sa strukovnim udrugama, dakle onim istim koje razočarano protestiraju što će država preskočiti objavljivanje natječaja za stimulacije za prošlu godinu.

Kada je Ministarstvo kulture uvelo stimulacije za najbolje pisce (kojima su lani pridruženi i prevoditelji) u iznosu od 15.000 kuna, o stimulacijama je odlučivalo stručno Povjerenstvo koje je birao ministar, tj. ministrica. A onda je baš ministrica Obuljen Koržinek prije dvije godine prekinula tu praksu i uvela princip po kojem o stimulacijama odlučuje desetak udruga i institucija u državi koje se bave književnošću. Tu su udruge pisaca i prevoditelja, ali i Filozofski fakulteti, hrvatski PEN centar, Matica hrvatska, Hrvatsko knjižničarsko društvo...

Ovakvo kolektivno biranje najboljih pisaca i prevoditelja naišlo je na oštre kritike dijela javnosti (Miljenko Jergović javno je ustvrdio da estetski sud može donijeti samo pojedinac), a sada je utjecalo i na činjenicu da je ovogodišnji natječaj za stimulacije ostao mrtvo slovo na papiru. I to u godini kada je književnicima i prevoditeljima iznimno teško. Odgođeni su ili otkazani sajmovi knjiga, gostovanja u školama i na tribinama po knjižnicama i knjižarama, s ostvarivanjem prava naknade za posudbe u knjižnicama stalno se kasni, a ružičasta situacija nije ni kod nakladnika, koji su ostali bez pravog Interlibera koji im svakog studenog pruži slamku spasa.