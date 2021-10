Strani filmaši od početka godine ostavili u Hrvatskoj čak 200 milijuna kuna

Vijest da se u Šibeniku snima novi film Brandona Cronenberga s hollywoodskim zvijezdama Alexanderom Skarsgårdom i Mijom Goth ponovno je potaknula pažnju na Hrvatsku kao atraktivnu filmsku lokaciju, koju su posljednjih godina koristile produkcije “Igre prijestolja”, “Ratova zvijezda”, “Robina Hooda” i drugih velikih projekata, ali i niz europskih filmova i TV serija poput u Njemačkoj izuzetno popularne policijske serije “Der Kroatien Krimi” čija se radnja odvija na Jadranu.

– Strani producenti pokazuju velik interes za snimanje u Hrvatskoj, što nije iznenađujuće s obzirom na pouzdanost našeg programa poticaja, status koji naši djelatnici uživaju na međunarodnom planu te, naravno, na atraktivnost lokacija koje možemo ponuditi za snimanje najrazličitijih projekata – potvrdio nam je šef Hrvatskog audiovizualnog centra Chris Marcich.

Uvjeti za veliki povratak stranih filmaša u Hrvatsku nakon 20-ak godina ratnog i poslijeratnog beznađa stvoreni su 2012., kada je zalaganjem tadašnjeg šefa HAVC-a Hrvoja Hribara pokrenut projekt Filming in Croatia. Radi se o projektu čiji je cilj privlačenje inozemnih ulaganja u hrvatski filmski sektor korištenjem ovdašnjih lokacija i usluga domaćih filmaša, a strancima koji se odluče snimati u Hrvatskoj programom poticaja nudi se mogućnost povrata 25 posto ukupnih troškova u RH. Dodatnih pet posto odobreno je za produkcije koje snimaju u područjima ispodprosječnog razvoja, čime se ohrabruje upumpavanje novca stranih filmaša u naša najsiromašnija područja.

Tako je, primjerice, na Banovini nedavno snimljena Netflixova serija na njemačkom jeziku “Tribes of Europe”, a dodatnim poticajima za snimanje na slabije razvijenim područjima RH koristila se i hvaljena američko-britanska akcijska serija “Strike Back”.

– Izniman trud hrvatskih producenata i maksimalna odgovornost kojom je cijeli naš sektor pristupio pokretanju snimanja tijekom pandemije te stalna podrška Ministarstva kulture i medija omogućili su da se snimanja u Hrvatskoj, i domaća i strana, vrate na razinu prije pandemije – rekla nam je Tanja Ladović Blažević, voditeljica programa Filming in Croatia koji je glavni generator većih stranih projekata koji se snimaju u našoj zemlji.

Što to znači za Hrvatsku, osim goleme turističke reklame, najbolje prikazuju brojke koje smo dobili od HAVC-a, a prema kojima su samo u prvih devet mjeseci ove godine strani filmaši u Hrvatskoj snimali ukupno 330 radnih dana i ostavili čak dvjesto milijuna kuna!

To je pogotovo velik skok odnosu na pandemijsku 2020. kada je devet stranih projekata ostvarilo 161 dan snimanja i potrošilo 87 milijuna kuna. Ove godine samo do rujna kroz program Filming in Croatia prošlo je 16 stranih projekata, od čega je 10 gotovo sa snimanjem. Kada se zbroje podaci od šest projekata koji se i dalje snimaju, ukupan iznos njihove potrošnje u našoj zemlji bit će i veći, a za jesen najavljeno je još dolazaka stranih filmskih ekipa!

Najveći inozemni projekt koji je ljetos snimljen u Hrvatskoj bila je britanska špijunska serija “The Ipcress File”, koja je od kraja travnja do sredine lipnja snimana u Zagrebu, Opatiji, Lovranu, Rijeci, Splitu, Brelima i na Krku, a u pratnji glavne glumice Lucy Boynton u Hrvatsku je s filmskom ekipom došao i oskarovac Rami Malek. Radi se o novoj ekranizaciji hladnoratovskog špijunskog trilera autora Lena Deightona objavljenoga 1962., koji je tri godine kasnije pretvoren u istoimeni film redatelja Sidneya J. Furieja s Michaelom Caineom u glavnoj ulozi. Nova miniserija “The Ipcress File” počela se snimati u Liverpoolu, a potom se ekipa predvođena Joeom Coleom, Lucy Boynton i Tomom Hollanderom preselila u Hrvatsku, gdje je za servisnu produkciju bila zadužena hrvatska tvrtka Pakt Media.

Podjednako velikim projektom ocijenjena je povijesna serija “Hotel Portofino” redatelja Adama Wimpennyja koja je u lipnju i srpnju snimana u Opatiji, Rovinju, Puli i Balama. Radi se o obiteljskoj krimi-drami smještenoj na talijansku rivijeru 1926., a prati kćerku bogatog industrijalca koja se seli u Italiju kako bi u prelijepom primorskom gradiću Portofinu otvorila vrhunski britanski hotel. U glavnim ulogama su Natascha McElhone, Mark Umbers, Anna Chancellor i drugi poznati britanski glumci, a premijera se očekuje u 2022. Nebojša Taraba iz producentske kuće Drugi plan, koja je bila zadužena za snimanje u Hrvatskoj, najavio je da će se serija prikazivati u Velikoj Britaniji, Americi, Australiji i Italiji i da se radi o projektu koji bi mogao imati nekoliko sezona. Ljetos je u Istri snimljena i manjinska hrvatska koprodukcija “Crossing” nizozemske redateljice Jacqueline Van Vugt, te njemački film “Ljeto u Istri”, a u Splitu novi Netflixov film “The Weekend Away” redateljice Kim Farrant čija se radnja događa u Hrvatskoj, a jednu od uloga ima i Amar Bukvić.

Ovih dana u Hrvatskoj se snima i švedsko-britanska serija “Spotify Untold” u režiji iskusnog Per-Olava Sørensena koja će imati premijeru na Netflixu, a govori o rođenju jednog od najvećih svjetskih servisa za streaming glazbe, dok se na Hvaru snima britanska serija “Conversations with Friends”. I to je samo dio projekata koje ćemo gledati u godinama koje dolaze, a koji su snimljeni u našoj zemlji.

Posebnu pažnju svakako zaslužuje “Bazen beskraja” redatelja Brandona Cronenberga, kojem hrvatska nije samo lijepa filmska kulisa nego i koprodukcijska zemlja. Zahvaljujući angažmanu producentice Anite Juke iz 4filma i financijskoj podršci HAVC-a, to znači da sada možemo reći kako megapopularni Alexander Skarsgård trenutačno glumi u jednom hrvatskom filmu. Podsjetimo, radi se o trileru u čijem je središtu pisac koji bezuspješno pokušava napisati svoj drugi roman, provodeći vrijeme na all-inclusive odmoru sa suprugom Em. Kao koproducent navodi se i francuski div Celluloid Films, a izvršnu produkciju i distribuciju preuzeo je američki Neon koji je uspješno lansirao i Oscarom nagrađenog korejskog “Parazita”, zbog čega je sasvim sigurno da će ta hrvatska koprodukcija itekako vidjeti svijeta.

Nakon posjeta setu “Bazena beskraja”, ravnatelj HAVC-a Chris Marcich rekao je da su svi, bez iznimke, hvalili suradnju s našom ekipom i nisu krili oduševljenje hrvatskim lokacijama. Naglasio je da pritom ne smijemo zaboraviti ni hrvatske filmaše koji su ove godine ostvarili bitne uspjehe.

– Pored lijepe statistike stranih snimanja, posebno nas veseli što je do kraja ljeta snimljeno i 16 hrvatskih filmova, a godinu bismo trebali završiti sa čak 19 snimljenih dugometražnih filmova. Naši filmovi i serije ostvarili su izniman uspjeh i na međunarodnim festivalima, s priznanjima su se vratili iz Berlina, Cannesa, San Sebastiana… – istaknuo je Marcich.