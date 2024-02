"Strance" je teško usporediti s bilo kojim drugim filmom, usisa gledatelja u prvih nekoliko minuta

Kako je nastala jedna od najpoznatijih pjesama svih vremena "We Are the World" u kojoj je snagu združila crème de la crème tadašnje svjetske glazbene scene. Lionel Richie, Michael Jackson, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Tina Turner... Popis se nastavlja jednako zvučnim i moćnim imenima. Svi su se oni okupili u supergrupu USA for Africa kako bi snimili pjesmu kojom će pomoći gladnima u Africi. Pjesma je kao singlica prodana u više od dvadeset milijuna primjeraka i time je zaslužila deveto mjesto na listi najprodavanijih u povijesti. "Najveća noć popa" zanimljiva je priča o toj pjesmi i o, što se dosad nije znalo, zbrčkanosti u kojoj je nastala. Nastala je doslovno u nekoliko dana, a način na koji su producenti i menadžeri zvali zvijezde da sudjeluju iz današnje perspektive modernih načina komunikacija zaista se čini kao komad posla. Uz arhivske snimke sa samog snimanja, žive sugovornike koji su se prisjećali tih dana te podsjećanje na glazbenu scenu osamdesetih općenito, ovo je topao i simpatičan film koji donosi jednu lijepu nostalgičnu atmosferu, ali i sanjarske ideje, u koje vjeruju i članovi supergrupe, poput one da glazba zaista može promijeniti svijet.

Dokumentarni, SAD, 96 min.

Režija: Bao Nguyen

Pojavljuju se: Dan Aykroyd, Harry Belafonte