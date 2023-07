Sretan 80. rođendan, gospodine Jagger! Dokazali ste da rock živi

U srijedu, 26. srpnja, Mick Jagger slavi 80. rođendan. Podatak zvuči zaista nestvarno jer prošlog je ljeta otpjevao još jednu europsku turneju Rolling Stonesa (i to onu kojom su proslavili 60 godina postojanja benda), u sklopu koje je, primjerice u Beču, pjevao, plesao i trčao scenom nekoliko minuta dulje od dva sata, a da mu je pri tome svaki ton i dalje bio besprijekoran. I kao da to nije dovoljno, lani u listopadu stigla je vijest da Stonesi snimaju novi album, još jedan dokaz da su uspjeli preživjeti traumatično iskustvo smrti svoga dugogodišnjeg bubnjara Charliea Wattsa.

Stoga Mick Jagger, odavno ikona rock and rolla, danas na sceni stoji kao dokaz da život u ovoj glazbi nema veze s godinama na grbači. Ali ima s mozgom i pameti! I vrhunskim kirurgom koji mu je 2019. operirao srce. Istina, takav život nije baš svakodnevna pojava, ali je i upravo zato vrijedan divljenja. Jaggeru se svakako mora priznati da zna starjeti jer u njegovu fizičku i pjevačku kondiciju uložen je ozbiljan svakodnevni rad, a naklon do poda zaslužuje i njegova odluka da stari bez kojekakvih "prčkanja" po vlastitom licu jer je očito na vrijeme shvatio da nema te bore, ma kako duboka bila, na licu izuzetno mršavog muškarca koja može izgledati toliko zastrašujuće kao sve ono što je svom licu napravila Madonna.

Ipak, realno je reći da mu takav razvoj događaja i takvo trajanje nije bilo na pameti 16. travnja 1964. godine, kada je objavljen prvi album Rolling Stonesa, jednostavno nazvan "The Rolling Stones". Tada i u godinama koje su slijedile rock je bio sinonim za kratko trajanje i što je zvjezdani status bio veći, taj je rok bio kraći. To su "pravilo" podcrtale sve one mlade zvijezde koje su same sebi presudile prevelikim dozama droge, a i raspad Beatlasa mnogima je bio dokaz da ni Stonesi neće izdržati puno dulje. No, Stonesi su se, unatoč svemu – čak i nadasve ozbiljnim razmiricama, pa i potpunom prekidu komunikacije između Jaggera i Keitha Richardsa, koji su oduvijek srce i duša benda, kao i njegovo kreativno pogonsko gorivo, koji su znali trajati godinama – održali. I još se ne daju. A novac, kako to vole reći oni koji ne razumiju, zasigurno nije razlog tome. Odavno ga imaju dovoljno da im novi album ili još jedno "potucanje" po svijetu nije potrebno, a svi koji su ih gledali posljednjih desetak godina na koncertima jasno su mogli vidjeti da su oni na sceni samo zato što im ta glazba i taj koncert još uvijek znače mnogo više od love i slave.

U današnjoj kulturi otkazivanja, internetskom uzdizanju i veličanju zvijezda koje to ni po čemu nisu, Jagger i Stonesi možda i jesu zadnji dinosauri rocka, ali taj svoj status nose bez "lažiranja" i života na staroj slavi. Još su u stanju odsvirati ozbiljan rock koncert, Jagger još ima očuvan glas i pjeva zapanjujuće, a potvrda da sve to i te kako ima smisla svi su oni mladi ljudi koji još uvijek dolaze na njihove koncerte. OK, možemo se sprdati s činjenicom da ih na te iste koncerte više ne dovode roditelji, već bake i djedovi, ali sve dok su ulaznice rasprodane i dok ima nove publike koja želi vidjeti i čuti bend, za koji mnogi tvrde da je bio i ostao najbolji rock and roll bend na svijetu, to što rade ima debelo pokriće.

Samom Jaggeru mora se priznati ne samo autorsko i lidersko djelovanje u Stonesima već i to da su mnoge njegove odluke dovele do toga da su svi koji su uključeni u poslovnu korporaciju Rolling Stones zaradili dovoljno da su im i praunuci osigurani. Čak je i Keith Richards u autobiografiji, u kojoj se poprilično izruguje džetsetovskom dijelu Jaggerove ličnosti, počevši od njegove plemenitaške titule kojom ga je nagradila kraljica Elizabetha II., priznaje da je on ekonomski mozak koji stoji iza dobrog života banda. Iz stranica koje je Richards napisao jasno je da su njih dvojica zajedno najsretniji u studiju kada rade na novim pjesmama i na sceni, pred tisućama zanesenih fanova.

No, ono što se čita između redaka jest čelična čvrstina veze između te dvojice muškaraca koji su kao mladići, zamalo još dječaci, jedan u drugome otkrili glazbene istomišljenike. Njihova sada već 61-godišnja veza po mnogim je stvarima slična toliko dugom braku, braku u kojem je bilo i izdaja i prevara, ali i sudbinske povezanosti zbog koje ni u jednom trenutku nisu digli ruke od zajedničkog posla. Lako je danas biti general poslije bitke i reći da su najbliže pucanju bili sredinom osamdesetih, što se možda i najbolje vidi na legendarnom Live Aidu (13. srpnja 1985. godine) na kojem nisu svirali Rolling Stonesi, iako su, naravno, bili uključeni u tu humanitarnu akciju. Tako je Mick Jagger s Davidom Bowiejem snimio novu verziju pjesme "Dancing in the Streets" te koncert doveo do usijanja pjevajući s Tinom Turner, dok je Richardsu, koji je na sceni bio s Bobom Dylanom i Ronniejem Woodom, pripala maestralna završnica američkog dijela koncerta. Obožavatelji Stonesa nakog tog koncerta tješili su se činjenicom da su glavni Stonesi tada barem bili na istom kontinentu. Da je kriza iza njih dokazali su već u ožujku 1986. godine, kada je objavljen novi album "Dirty Work", a sve su skeptike bacili na koljena u kolovozu 1989. godine albumom "Steel Wheels".

Zbog takvih je događaja još važnije da su Stonesi najavili novi album jer mnogi su njihovu lanjsku, slavljeničku turneju, koju su svirali u čast pokojnog bubnjara, već proglasili posljednjom. I tada je na koncertu bilo jasno da se neće vratiti bez novih pjesama, ali kako su već najavili da imaju novi materijal, među ostalim i dionice bubnjeva koje je snimio Charlie Watts. Ovih dana britanski tabloidi puni su tekstova koji za srijedu, 26. srpnja 2023., najavljuju ludi tulum u Londonu, veliku proslavu velikog, okruglog rođendana, koji se u Jaggerovu slučaju čini prilično nestvarnom brojkom. Tim više jer se rocker nedavno zaručio sa sadašnjom djevojkom, američkom plesačicom Melanie Hamrick, koja mu je 2016. godine rodila sina. Jagger je tada osmi put postao otac jer je već imao sedmero djece iz prijašnje četiri veze. Na novo je očinstvo, očekivano, Richards reagirao s velikom dozom ironije i, za Britance, tipičnog crnog humora. Ne treba pri tome zaboraviti njegovu legendarnu izjavu:

– Mick i ja možda nismo prijatelji, previše smo istrošeni za to, ali smo najbliža braća, to se ne može raskinuti. Kako možete opisati vezu koja seže tako daleko u prošlost? Najbolji prijatelji su najbolji prijatelji. Ali braća se svađaju.

"Brat" je samo godinu dana mlađi od Micka, ali će nesumnjivo biti u srijedu među čestitarima.