Sniženja i do osamdeset posto, novost su ormarići za odlaganje knjiga

Uz vrisku i smijeh oduševljenih školaraca koji su na Zagrebački velesajam danas ujutro stigli na druženje sa Sanjom Pilić i malu radionicu glagoljice svečano je otvoren 45. Interliber. Već prije 11 sati ujutro, za kada je bilo zakazano otvorenje, posjetitelji, od najstarijih do najmlađih, preplavili su Velesajam koji će tijekom ovih šest dana, do 12. studenog, ponovno postati najvruće kulturno mjesto u zemlji. Na Interliberu koji se proteže na 13.000 kvadrata, u paviljonima 5, 6, 7 i 7a, očekuje nas čak 300 izlagača iz 13 zemalja svijeta, a ovogodišnji posebni gost – indijski diplomat i književnik Vikas Swarup – poetičnim govorom na otvaranju pozdravio je sve okupljene.

– Oduševljen sam što imam priliku biti na Interliberu, i to za mog prvog posjeta Hrvatskoj! Od najranijeg pećinskog čovjeka koji je slikao po zidovima, mi ljudi smisao stvaramo pričanjem priča. Neke priče su važne jer dodirnu naša srca, a druge pak našu vjeru ili strahove. Zato su knjige više od puke tinte na papiru, one su zbirka ljudskih iskustava, nit koja nas spaja kroz prostor i vrijeme. Svakim okretom stranice nalazimo nove ideje, bogatstvo informacija i širimo svoje razumijevanje svijeta. U vremenu kada globalni trendovi čitanja opadaju, sa zadovoljstvom mogu reći da je hrvatska kultura čitanja živa i cvate! Čitanje je zaista magično iskustvo i mogu samo reći – neka magija započne – kazao je Swarup, oduševljen i time što se u Hrvatskoj posebna pažnja pridaje prevođenju strane literature, a tako i njegove knjige "Milijunaš s ulice" koju na Interliberu možemo pronaći u izdanju Znanja.

Pernar vrebao gradonačelnika

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek istaknula je ovom prigodom i da je Ministarstvo potporu za knjige i nakladništvo do sada povećalo s 3 na 6 milijuna eura, a iduće godine planira se i nastavak ulaganja u knjižničnu infrastrukturu diljem Hrvatske.

– Uz Interliber, iznimno sam ponosna što je za mojeg mandata pokrenut i Mediteranski festival knjige te ove godine i Panonski festival u Osijeku, koji pokazuju koliko su te manifestacije važne za promociju knjige i čitanja. Oni su više od sajmova, to su pravi kulturni događaji s iznimno bogatim programom. Nadajmo se da su teške dvije godine ludovanja cijena papira i proizvodnje iza nas i da će se situacija stabilizirati, a mi ćemo i dalje svojim potporama i ulaganjima pratiti potrebe sektora. No, u sljedećim danima želim svima da se prepuste uživanju istraživanja svega onoga što su nam pripremili pisci i nakladnici – poručila je ministrica, ukazavši i na to da Ministarstvo kulture i medija prvi put na Interliberu ima i svoj štand, gdje će predstaviti program poticanja čitanja s naglaskom na projekt Rođeni za čitanje.

– Ne znam kako je vama, ali meni je jako lijepo biti ovdje danas! Energija je dobra i nadam se da će to trajati i svih ovih dana. Interliber nije samo sajam knjiga već i jedno od najvažnijih kulturnih događanja u cijeloj Hrvatskoj. Iako su ovih dana razni čitalački sadržaji postali univerzalno dostupni putem elektroničkih medija, vidi se da je klasična knjiga zadržala svoj status kod većine čitatelja, a to vidimo i prema posjećenosti sajmova knjige koja je sve veća, a ne manja. Straha za tiskanu knjigu nema, jer knjiga će, vjerujem, uvijek biti knjiga – rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je prigodu iskoristio i da najavi Paromlin kao kapitalni projekt Grada vrijedan 85 milijuna eura, a u središtu kojeg će biti i nova, suvremena gradska knjižnica koja bi trebala postati kulturni, obrazovni i društveni centar Zagreba.

Međutim, Tomašević ovog puta nije obišao Interliber na kojem obično kupi bar jednu novu knjigu. Razlog tome je, saznali smo, što se na sajmu ukazao i na njega pred ulazom vrebao Ivan Pernar, koji u posljednje vrijeme remeti gotovo sva gradonačelnikova javna pojavljivanja. Danas mu to zbog pojačanog osiguranja nije pošlo za rukom, ali doista nam je žao što Tomašević nije imao priliku prošetati paviljonima, jer interliberska je ponuda tradicionalno sjajna i za ove prilike iznimno povoljna, a sniženja idu i do osamdeset posto.

Među najboljim novim domaćim naslovima kod izdavača OceanMore za 20 eura pronašli smo "Slučaj vlastite pogibelji" Kristiana Novaka koji je postao instant-hit, dok njegove prethodne uspješnice "Črna mati zemla" i "Ciganin, ali najljepši" idu za 15 i 16.

Knjige novog Nobelovca Jona Fossea ponosno su izložene na štandu Naklade Ljevak, gdje romane "Jutro i večer" i "Septologija: Drugo ime" možete kupiti uz velikodušni popust od dvadeset posto.

Profil pak nudi neke vječne klasike, poput knjiga Elene Ferrante za akcijsku cijenu od 13 eura, a za nekoliko kovanica tamo ćete moći kupiti i Pulitzerom nagrađenu "Cestu" Cormaca McCarthyja ili "Pripovjedačicu" nobelovca Marija Vargasa Llose. U V.B.Z.-u na popustu smo pronašli i gotovo cijelu kolekciju naslova iz bogatog opusa Zorana Ferića, među kojima i "Smrt djevojčice sa žigicama" prema kojoj je nedavno snimljen film, a veliku rasprodaju starih, ali nipošto zastarjelih naslova ima i Disput, gdje knjige poput "Luksemburškog vrta" jednog od najboljih suvremenih čeških pisaca Michala Ajvaza koštaju od tri do šest eura. U Frakturi ugledali smo i krasna izdanja Tisje Kljaković Braić "Oni" i novu "Pita moja mama imate li jedno jaje", obje za 22 eura, a i Večernji list ima svoj prostor gdje se nalazi najbolje od naših publicističkih izdanja. Tu su i nove knjige "Hrvatska u 30 priča", "Bez reprize – drugi dio" Miroslava Lilića, "Sinovi" Andreja Maksimovića i Siniše Malusa, koja se bavi 25. obljetnicom povijesnog uspjeha hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj te dva toma Krešimira Kašpara "Franjo Tuđman – kronologija života i rada". A, vrijedi spomenuti, na Interliberu će svi naši čitatelji prvi i po sniženoj cijeni moći kupiti i novi magazin "Kralj Tomislav", koji na 180 stranica priča priču prvog hrvatskog kralja.

Nema više tegljenja

Mozaik knjiga najveću pažnju plijeni novim hrvatskim izdanjima Harryja Pottera "Princ miješane krvi" i "Darovi smrti" za 23,90 eura, ali za 18 eura tu je i simpatični "Božićni praščić" također iz pera J.K. Rowling.

Volite li ipak knjige čitati u originalu, na štandu Begena originalne Bloomsburyjeve "Harry Pottere" naći ćete i po nešto nižim cijenama, a u moru knjiga na engleskom izdvajaju se i prekrasna Shakespeareova sabrana djela za zbilja niskih 39,30 eura. Naravno, kao što znaju svi koji na Interliber hodočaste, najbolje prilike i neke prave bisere naći ćete na štandovima antikvarijata, a razveselilo nas je vidjeti i "Woodstock Shop" koji prodaje domaće i strane gramofonske ploče. Umorite li se od tegljenja kupljenih knjiga iz paviljona u paviljon, nemajte brige, jer od ove godine tu je i domišljati ormarić za knjige s ključem u koji možete sigurno ostaviti svoju interlibersku lovinu i nastaviti sa šetnjom.