Snima se nastavak "Prljavog plesa", a vraća se i slavna "Baby" Jennifer Grey

Grey će biti i izvršna producentica filma koji će režirati Jonathan Levine, rekao je Jon Feltheimer, izvršni direktor Lions Gate Entertainment Corp.

"Bit će to romantični nostalgični film film kakav su obožavatelji čekali", dodao je.

Kompanija nije objavila pojedinosti, uključujući to kada će biti premijera.

Grey u originalu glumi Frances "Baby" Houseman, tinejdžericu opčinjenu instruktorom plesa na odmoru u ljetovalištu u državi New York 1960-tih. Swayze je 2009. umro od raka u 57. godini.

"Prljavi ples" je bio hit na kinoblagajnama i nagrađen je Oskarom za najbolju originalnu pjesmu "I've Had The Time of My Life".