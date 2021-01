Skenovi mozga kao alat za istraživanje tjeskobe i nesanice

Zagrebačka Galerija SC predstavlja od petka, 15. siječnja, izložbu "Mentalne mape" Ivana Kovačevića, umjetnika koji na suvremeni način promišlja međuodnos duše i tijela, odnosno uma i mozga, teme koje sežu još u antičko doba.

"Mentalne mape Ivana Kovačevića formirane su u želji za spoznajom, otkrivanjem sebe, kao mehanizam s pomoću kojeg se umjetnik nosi s vlastitim psihološkim procesima, nastaju kao potreba za fizičkim zapisom onoga što se inače krije ispod ljušture, što se slijeva našim emotivnim tijelom, onoga što nije opipljivo i što na neki način guši naše mogućnosti i sposobnosti, a ostaje neimenovano i nepoznato", zapisala je u predgovoru izložbe Sara Mikelić.

Po njezinim riječima, autor je, tražeći uzrok ustaljena osjećaja uznemirenosti, tjeskobe i poteškoća sa spavanjem koje su rezultirale određenim ograničenjima u životu, otišao na ultrazvučni pregled glave, a potom umjetničko-istraživačkim pristupom ušao dublje u svoj um u želji za oporavkom, promjenom i spoznajom sebe.

Bio je fasciniran CT snimkom lubanje koja postaje glavni motiv njegova rada - snimku glave reproducira u tehnici serigrafije, koristeći više šablona koje rezultiraju koloristički bogatim grafikama u maniri pionira pop-art pokreta, a posebna je pozornost pripisana bojama i njihova su značenja povezana s osobnim psihološkim stanjima.

"Manipulacijom snimaka moždanih tvorevina umjetnik preuzima kontrolu nad sobom i unutarnjim procesima i to postaje način kojim se mentalna stanja, misli i emocije dovode na vidljivo, da izjave svoju postojanost i da se materijaliziraju u stvarnosti", napomenula je.

Uz grafike, izložen je i video rad "Puls sjećanja" te prostorna instalacija "Slojevi uma" napravljena od niza horizontalno postavljenih ploča pleksiglasa koje su perforirane tako da u svojoj unutrašnjosti tvore prazninu u obliku ljudske glave, naglašavajući pritom metafizičku dimenziju ljudskog postojanja.

Ivan Kovačević (Virovitica, 1987.) diplomirao je 2017. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer grafika, u klasi Roberta Šimraka. Sudjelovao je na studijskoj razmjeni u Krakówu i Baselu, aktivno sudjeluje na mnogim graffiti i street art festivalima diljem zemlje, te likovnim radionicama. Radi kao stručni suradnik na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu na Odsjeku grafike, radionica za serigrafiju.

Njegova se izložba u Galeriji SC može pogledati u petak od 17 do 20 sati, a od 18. do 26. 1. radnim danom od 16 do 20 sati.