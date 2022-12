Roman nobelovca Abdulrazaka Gurnaha napokon na hrvatskom jeziku

Lanjskog nobelovca Abdulrazaka Gurnaha napokon možemo čitati na hrvatskom. Profil je objavio njegov posljednji roman "Naknadni životi" iz 2020. godine u prijevodu Dinka Telećana (urednica je Alica Gracin). Iako je rođen na Zanzibaru, Gurnah piše na engleskom jeziku (svih deset romana napisao je na engleskom), a i stanovnik je Velike Britanije još od šezdesetih godina prošlog stoljeća. "Naknadni životi" povijesni je roman koji se bavi istočnoafričkom obalom u prvim desetljećima 20. stoljeća, kada je taj dio Afrike bio pod kolonijalnim jarmom njemačkog, ali i britanskog carstva. Gurnah vrlo iscrpno opisuje život domaćih ljudi koji su mahom muslimanske vjere, a žive u iznimno teškim okolnostima, vrlo često i u potpunoj bijedi. No, i u tim uvjetima neki se snalaze bolje, neki lošije. Među svojevrsnom ekonomskom elitom često su i doseljenici iz Indije koji se bave bankarstvom i trgovinom. Muslimanu Khalifi majka je Afrikanka, a otac Indijac, no on je siromašan i tek se mora izboriti za mjesto pod suncem. Zapošljava se kod lokalnog pohlepnog trgovca, smutljivca Amura Biashare, s kojim će ga poslije povezati i ženidba za trgovčevu rođakinju Bi Ashu. Najbolji prijatelj mu je Ilyas, kojega su još kao dječaka otele njemačke kolonijalne trupe pretvorivši ga u svojevrsnog janjičara. Ilyas zbog novog statusa gubi kontakt s obitelji, a kada ih nakon višegodišnjeg izbivanja odluči potražiti, doznaje da je na životu ostala samo sestra Afiya, koja živi u selu kod daljih rođaka. I trpi ropsko izrabljivanje i brutalna zlostavljanja, a povremeno joj je ugrožen i život.

Kada se zahukta njemačko-britanski rat za istočnu Afriku, Ilyas dobrovoljno odlazi u borbu, i to među surove askare, gdje mu se gubi trag... Druga pripovjedna linija ovog tradicionalno napisanog romana bavi se mladim Hamzom, još jednim čovjekom bez prošlosti i obitelji, ali i bez imovine. Hamza se također nađe u surovom ratu kolonijalnih sila na njemačkoj strani, a zahvaljujući lijepom licu i talentu za učenje njemačkog jezika dobiva i moćnog zaštitnika, tankoćutnog, ali i povremeno sadistički raspoloženog njemačkog oficira. Gurnah zorno i minuciozno prikazuje ratnu zbilju, napose njemačkih tzv. Schutztruppa kojima pripada i Hamza. A ta je zbilja krvava, puna nasilja, uzburkanih muških hormona te neskrivene mržnje i predrasuda.

Nakon što ga teško rani raspomamljeni i okrutni njemački oficir nižeg čina od njegova zaštitnika, Hamzu čudom spašavaju u njemačkoj misiji i on se nakon rata bez igdje ičega nađe u gradu u kojem je nekada davno živio, a u kojem u skromnim uvjetima žive i Khalifa, Bi Asha i tajnovita Afiya. Nekim čudom Hamza, koji nakon teške ozljede šepa i izgleda i više nego jadno, dobiva posao kod trgovca Nassora Bishare, sina onog pohlepnog Amura, kod kojega i dalje radi sve gnjevniji i nezadovoljniji Khalifa. I tu se, naravno, steknu svi uvjeti za rađanje ljubavi između siromašnog ali radišnog Hamze i lijepe, podjednako siromašne Afiye, dakle za melodramski tijek ovog romana. A kada se Hamza i Afiya vjenčaju te nakon dosta muka i peripetija dobiju sina, nazivaju ga Ilyas, u spomen na Afiyijna brata dobrotvora kojega ona nikako ne može zaboraviti.

Kraj romana posvećen je brzopoteznoj potrazi u kojoj Ilyas mlađi traži svog rođenog strica, Ilyasa starijeg po njemačkim arhivima, čiji je fundus preživio strahote Drugog svjetskog rata. Jer u međuvremenu se doznaje da je stariji Ilyas nakon završetka njemačko-britanskog rata završio u Njemačkoj, gdje je dobio i obitelj i bio društveno aktivan na promicanju njemačke kolonijalističke politike koja se odlično uklopila i u nacističke agresivne vizije. Autor je cijeli dramatičan i neočekivan epilog romana jako sažeo te on djeluje i stilski i sadržajno izmaknuto od glavnog toka knjige, kao nekakav dominantno dokumentaristički umetak koji više i nije fikcija i koji se možda bavi nekim ljudima iz stvarnog života. Ljudima čiji je identitet Abdulrazak Gurnah ipak zaštitio od prepoznavanja, jer riječ je o autoru koji je diskretan, pa čak i literarno sramežljiv u izricanju svojih političkih stavova i izbjegava svaki pamfletizam i dociranje. Gurnahov je jedini cilj braniti pravo na život likova koje je sam stvorio.