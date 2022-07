Potražite savjet liječnika, u ovakvoj godini sigurno bi vam prepisao Motovun

Zahuktavaju se pripreme za početak Motovun Film Festivala, tijekom kojeg će se od 26. do 30. srpnja Motovun pretvoriti u svima omiljeno Brdo filmova. Bogat program ovogodišnjeg, nakon dvije godine pandemije malo opuštenijeg izdanja, najavili su u Kulturno-informativnom centru u Zagrebu direktor festivala Igor Mirković i selektorica Inja Korać.

Na dugačkom popisu filmova našao se tako niz naslova nagrađenih na najvažnijim svjetskim festivalima. Jedan od njih je i "Put pod noge", debitantsko djelo Panaha Panahija, sina slavnog iranskog redatelja Jafara Panahija. Film koji nazivaju i iranskim "Little Miss Sunshine" priča je o kaotičnom putovanju jedne obitelji i nagrađen je u Londonu, San Franciscu i Philadelphiji. Tu je i mafijaška ukrajinska drama "Nosorog", premijerno prikazana u Veneciji, u režiji Oleha Sentsova, dobitnika Nagrade "Saharov" za slobodu mišljenja Europskog parlamenta. Ove godine Motovun je sklopio partnerstvo sa Švedskom, s čijim filmašima ima dugu i lijepu suradnju, pa među ostalim iz Švedske, iako se radnja odvija u Egiptu, dolazi i film "Dječak s neba". Politički triler redatelja Tarika Saleha o ribarovu sinu Adamu, koji se nalazi usred bitke za vlast egipatskih vjerskih i političkih elita, u Cannesu je ove godine odnio nagradu za najbolji scenarij.

– Doista ne pamtimo kada smo imali glavni program s toliko nagrađenih naslova. Uz to, trebaju nam ogromna platna, jer su naši ekrani svakim danom sve manji, treba nam i da imamo s kime razgovarati o onome što smo gledali, jer filmovi su rađeni da ih gledamo zajedno. Treba nam zabava do svitanja i bezbrižna ljetna filmska avantura. Potražite savjet svog liječnika ili ljekarnika, u ovakvoj godini on bi vam sasvim sigurno prepisao Motovun – kazao je direktor festivala Igor Mirković.

Od domaće produkcije tu je i debitantski film Arsena Oremovića "Glava velike ribe" te sasvim netipičan zagorski mjuzikl "Nosila je rubac črleni" Gorana Dukića. Tu je još i niz kratkometražnih filmova u utrci za nominaciju za Europsku filmsku nagradu, a na festivalu ove godine među gostujućim imenima našao se i kultni redatelj Goran Marković, dobitnik nagrade Maverick Motovuna.