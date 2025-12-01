Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 134
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
23. izdanje

Počinje Human Rights Film Festival: Program otvara priča o troje pojedinaca koji formiraju sindikat za pomoć imigrantima

"Ono što treba činiti"
HAVC
VL
Autor
vecernji.hr
01.12.2025.
u 15:54

23. izdanje Human Rights Film Festivala održat će se od 1. do 7. prosinca u Zagrebu u Kinu Kinoteka, KIC-u, mikro-kinu MaMa i Močvari. Human Rights Film Festival posvećen je ljudskopravaškim temama i autorskom filmu, a ove godine donosi dvadeset i jedno filmsko ostvarenje - igrane, dokumentarne i eksperimentalne filmove koji su obilježili tekuću godinu

Novo, 23. izdanje Human Rights Film Festivala u ponedjeljak, 1. prosinca u 19 sati otvara domaći dokumentarni film "Ono što treba činiti" Srđana Kovačevića. Film koji je svjetsku premijeru imao na Međunarodnom festivalu dokumentarnog i animiranog filma DOK Leipzig 2025. donosi priču o troje pojedinaca koji formiraju sindikat za pomoć imigrantima. Njihovo Radničko savjetovalište iz Ljubljane (Delavska svetovalnica) postaje svakodnevna adresa i jedini saveznik za brojne radnike sa Balkana, Afrike ili Azije, gdje svakodnevno traže pomoć, prevareni i gladni, bez zarađenih plaća i bez nade u bolje sutra. Ovo je priča o naličju suvremene Europe, ali i pravom sindikalnom radu, o mogućnostima i ograničenjima tog rada i nesebičnoj solidarnosti koja je usprkos svemu moguća.

23. izdanje Human Rights Film Festivala održat će se od 1. do 7. prosinca u Zagrebu u Kinu Kinoteka, KIC-u, mikro-kinu MaMa i Močvari. Human Rights Film Festival posvećen je ljudskopravaškim temama i autorskom filmu, a ove godine donosi dvadeset i jedno filmsko ostvarenje - igrane, dokumentarne i eksperimentalne filmove koji su obilježili tekuću godinu. 

"U Zagrebu će tijekom festivala gostovati i niz filmaša čije filmove prikazujemo u festivalskom programu - izuzetno nam je drago što će svoj film u Zagrebu osobno predstaviti palestinski redatelj i producent Kamal Aljafari; njegov najnoviji film "With Hasan in Gaza" dokumentarni je film koji je svjetsku premijeru imao u natjecateljskom programu 78. filmskog festivala u Locarnu i bio nominiran za Zlatnog leoparda. Film je nastao tako što je Aljafari počeo dokumentirati potragu za muškarcem s kojim je bio zatvoren u Gazi 1989. Aljafari je film nazvao 'posvetom Gazi i njenim stanovnicima, posvetom svemu što je izbrisano i što mi se vratilo u ovom alarmantnom trenutku palestinska postojanja ili ne-postojanja. Ovo je film o katastrofi, kao i poeziji koja se opire", navode organizatori te dodaju kako će se razgovor s Aljafarijem održati u subotu, 5. prosinca u 11 sati u mikro-kinu MaMa. 

Kamal Aljafari
Palestinski redatelj i producent Kamal Aljafari u Zagrebu će predstaviti svoj najnoviji film "With Hasan in Gaza"
Foto: Human Rights Film Festival

Festival će posjetiti i redatelj Ivan Salatić, jedan od najistaknutijih predstavnika crnogorske struje meditativnog filma, koji će predstaviti igrani film "Otapanje vladara", zatim redatelj Ivan Marković, autor dva dokumentarca koja će biti prikazana na festivalu ("Centar" i "Inventar"), potom već redovni festivalski gost Dane Komljen koji će predstaviti svoj novi igrani film "Linije života", te autorica Jelena Jureša, redateljica dokumentarnog filma "Ne shvaćajte to ozbiljno" koji nastaje u belgijsko-hrvatskoj produkciji.

U Zagreb stiže i autor Déni Oumar Pitsaev, redatelj dokumentarno-eksperimentalnog filma "Imago", kao i  Pavle Levi, profesor likovnih umjetnosti na katedri Osgooda Hookera i predsjedatelj Odjela za umjetnost i povijest umjetnosti na Sveučilištu Stanford koji će u sklopu diskurzivnog programa održati predavanje "Ubice iz Jugoslavija ekspresa" Dušana Makavejeva - spekulativna arhivska rekonstrukcija jednog latentnog filma. 

Human Rights Film Festival isprofiliran je kao festival koji uporno prati i podržava rad najznačajnijih autorica i autora nezavisnog filma koji koketiraju s različitim filmskim formama, poetikama i estetikama; tako i ove godine, među ostalima, donosi aktualne naslove Kelly Reichardt, Paola Sorrentina, Lava Diaza, Kamala Aljafarija, Masche Schilinski, Lászla Nemesa, Bena Riversa i mnogih drugih. 

Pored filmskog, festival uključuje i popratni, diskurzivni program koji za cilj ima otvoriti aktualne društveno političke teme. Također, ovogodišnji festival privremeno će ugostiti i kolegice i kolege iz beogradskog Studentskog kulturnog centra u egzilu (SKC u egzilu) uz filmski i diskurzivni program koji će se reflektirati na aktualnu društveno-političku situaciju u Srbiji. 

Human Rights Film Festival nastaje u organizaciji organizaciji Multimedijalnog instituta (MaMa) i Udruženja za razvoj kulture “URK” (Močvara). Ulaz na sve projekcije je slobodan, osim na projekcijama u Kinoteci gdje je potrebno preuzeti besplatne ulaznice na blagajni kina! 

Ključne riječi
kultura kic Kinoteka Močvara Srđan Kovačević igrani film dokumentarni film film human rights film festival

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja