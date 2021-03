Pisci će dobiti 0,52 kune po posuđenoj knjizi, prevoditelji 0,26, a ilustratori 0,20 kuna

Ovih će dana književnicima, prevoditeljima i ilustratorima konačno biti isplaćene autorske naknade zarađene posudbom njihovih knjiga u 2018. godini u dvadeset hrvatskih županijskih narodnih knjižnica. Raspodjelu je odradio ZAMP temeljem ugovora sa Društvom hrvatskih književnika, a Ministarstvo kulture i medija je u tu svrhu osiguralo dva milijuna kuna.

Autorski honorari raspodijeliti će se na 1347 autora i na 4.651.837 obrađenih posudbi. Iznos autorske naknade po posudbi iznosi 0,52 kune za pisce, 0,26 kuna za ilustratore i 0,20 kuna za prevoditelje. Prema Pravilniku, ilustratorima pripada pedeset posto iznosa u odnosu na pisce, a prevoditeljima četrdeset posto iznosa u odnosu na pisce. Ako te iznose uspoređujemo s iznosima za 2017. godinu, vidimo da su više nego simbolično smanjeni i to za nekoliko lipa (tako je lani naknada po posudbi knjige iznosila 0,56 kuna). No, u odnosu na 2017. godinu pao je broj obrađenih posudbi i to za njih 220.837.

Među domaćim autorima s najviše posuđenih knjiga su prema abecednom redu prezimena Miro Gavran, Hrvoje Hitrec, Ivan Kušan, Mato Lovrak, Vladimir Nazor, Kristian Novak, Pavao Pavličić, Sanja Pilić, Sanja Polak i Božidar Prosenjak. U top listu su uključeni i lektirni naslovi.

Među deset najposuđivanijih domaćih romana u 2018. godini su po abecednom redu, a ne po broju posudbi čak dva naslova Kristiana Novaka i to "Ciganin, ali najljepši" i "Črna mati zemla" te dva naslova Marine Vujčić "Pitanje anatomije" i "Susjed", "Crvena voda", Jurice Pavičića, "Salon za plakanje" Pavla Pavličića, "Osmi povjerenik" Renata Baretića, "Mileva Einstein, teorija tuge" Slavenke Drakulić, "Tiho rušenje" Ivice Prtenjače i "Nekoliko ptica i jedno nebo" Mire Gavrana.

Među deset najposuđivanijih stranih romana koji su obrađeni zbog prevoditelja su čak tri knjige Elene Ferrante i to "Priča o novom prezimenu",Genijalna prijateljica" i "Dani zaborava" koje je prevela Ana Badurina. Tu su i dva naslova Paula Hawkinsa i to "Djevojka u vlaku" i "U vodu" koja je prevela Mirna Čubranić, te "Žeđ" Jo Nesboa u prijevodu Jelene Lome, "Postanak" Dana Browna u prijevodu Petra Vujačića, "Posljednja ljubav babe Dunje" Aline Bronsky u prijevodu Ande Bukvić Pažin, "Suša" Jane Harper uprijevodu Dražena Čulića i "Igra skrivača" Linde Green u prijevodu Nade Mirković.

Među deset prevoditelja najviše posuđivanih knjiga (također abecenim redom) su Aleksandra Barlović, Damir Biličić, Zrinka Budak, Zlatko Crnković, Silvija Čolić, Mirna Čubranić, Ozren Doležal, Svetlana Grubić Samaržija, Predrag Raos i Vesna Valenčić.

Među deset ilustratora s najvećim brojem posudbi su (također) abecednim redom Stjepan Bartolić, Niko Barun, Ivana Guljašević Kuman, Branka Hollingsworth, Svjetlan Junaković, Dario Kukić, Ninoslav Kunc, Andrea Petrlik Huseinović, Tomislav Tomić i Ljubinka Vončina.

Iz ZAMP-a mole sve one autore ili nositelje prava za koja nemaju dokumentaciju za isplatu naknada da im dostave ili punomoć ili u slučaju smrti autora, rješenje o nasljeđivanju kako bi se mogle isplatiti pripadajuće naknade. ZAMP je na svojim stranicama objavio i dugački popis autora, ilustratora i prevoditelja kojima se ne isplaćuje naknada za posudbe knjiga u knjižnicama.