Ovaj naš dizajnerski studio ima najveći broj međunarodnih nagrada ove godine, čak devet

European Design Awards, D&AD Awards, Dieline, Golden Drum, London International Awards, International Institute for Information Design Award, Pentawards i nova ovogodišnja Pantoneova nagrada “Best Use of Colour” međunarodne su nagrade kojima je struka prepoznala inovativnost i kvalitetu ovog kreativnog tima, dok se na nedavnom Golden Drum festivalu pronašao na visokom drugom mjestu i kao “Adriatic Agency of the Year” za 2023. godinu.

Nagrade su pristigle za četiri različita projekta, od signalizacije, preko pakiranja proizvoda do obljetničkog kataloga.

Javnost je tako saznala nešto više o novootvorenom bazenu grada Rovinja, najvećoj investiciji u sportsku infrastrukturu u povijesti Rovinja, o rovinjskom Studiju Kappo, velikom imenu po pitanju krajobrazne arhitekture, o “Istriani”, ekstra djevičanskom maslinovom ulju s istarske crvenice, te o vinu Teran Barrique, posebnom izdanju vinarije Franc Arman za najstrpljivije.

No, osim što su nagrade stigle kao veliko priznanje samom Studiju, pridonijele su i međunarodnom predstavljanju samih projekata, kao i njihovih klijenata koji su zahvaljujući medijskoj izloženosti dobili na vidljivosti.

Video Istriana

Prisjetimo se čime su ovi radovi zaslužili svoje mjesto uz bok svjetski poznatih brendova.

Gradski bazen u Rovinju dobio je svoj vizualni identitet i signalizaciju. Pritom su se iz Studija koristili ručnikom kao lajtmotivom. On je klasičan, na vodoravne crte koje ujedno služe kao baza za postavljanje grafičkih elemenata, a visi sa stropa, bočno ili s pločica. Signalizacija svojevrsno slavi svoj grad jer podsjeća na njegove kultne “tiramole” na kojima se sušilo rublje, protegnuto između zgrada.

Povodom 20 godina postojanja Studija Kappo, Studio T/P osmislio je obljetnički katalog s njihovih 10 najznačajnijih realiziranih i 10 planiranih projekata. Katalog ima dvije naslovnice, pri čemu su planirani projekti prikazani topografskim nacrtom, dok je druga naslovnica s realiziranim projektima trodimenzionalna. Jednom pročitan i odložen, katalog preuzima ulogu samog topografskog prikaza.

Za “Istrianu” Studio je osmislio prigodno pakiranje i ambalažu na kojima je simbolično spojio fragmente amfore s područja Istre, u kojoj se pohranjivalo i prenosilo maslinovo ulje. Osim toga, narančasti ton terakote korišten na pakiranju sadrži postotak prave istarske zemlje.

Za limitirano izdanje Teran Barriquea vinarije Franc Arman Studio je osmislio pakiranje koje bocu drži zaključanom do trenutka sazrijevanja vina, ali i njegovog vlasnika. Kod za otvaranje, nakon 28 edukativnih poruka, šalje aplikacija dostupna putem QR koda na kutiji.

“Svakoj se osvojenoj nagradi radujemo kao da je prva, a posebno nam je drago što sva ta priznanja ujedno naglašavaju i rad naših klijenata. Veseli nas kad radovi s posebnom pričom iza sebe bivaju prepoznati na međunarodnom planu. Svakako smatramo kako ne bismo ništa od navedenog uspjeli bez svojih kolega, kao i partnera i klijenata koji vjeruju u nas i naše ideje”, vele suosnivači ovog Studija, Anselmo Tumpić i Sara Prenc Opačić.

Studio je osnovan 2017. godine, sa sjedištem u Rovinju, manjoj sredini za koju Tumpić i Prenc Opačić navode kako im daje kvalitetu života potrebnu za kreativno stvaranje. Složnost čitavog tima dizajnera, copywritera i vanjskih suradnika vidljiva je, između ostalog, upravo po brojnim ostvarenjima.

Osim međunarodnih nagrada, spomenimo kako je ovaj Studio za vizualne komunikacije prepoznat i u svojoj zemlji, a samo ove godine primio je Nagradu Hrvatskog dizajnerskog društva, IdejuX i nagradu na Zagreb Design Weeku. Pohvale nisu izostale niti na lokalnoj razini, pa su tako na Svečanoj sjednici Grada Rovinja-Rovigno primili priznanje svog rodnog grada.