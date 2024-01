"Oppenheimer" vodi u utrci za Oscare, "Barbie" učinjena nepravda

Američka akademija filmskih umjetnosti i znanosti jučer je objavila dugoočekivani popis nominiranih za ovogodišnje Oscare. Dodjela najprestižnijih svjetskih filmskih nagrada, i to 97., održat će se 10. ožujka u losangeleskom Dolby Theatreu, a kandidate za zlatne kipiće ove su godine birali Akademijini glasači iz čak 93 zemlje.

Veoma očekivano, utrku predvodi film "Oppenheimer" redatelja Christophera Nolana, biografska drama o ocu atomske bombe, fizičaru J. Robertu Oppenheimeru, kojeg je odigrao sjajni Cillian Murphy. "Oppenheimer" je, dakako, nominiran i za najbolji film, Murphy za najboljega glavnog glumca, Nolan za najboljeg redatelja, ali i za najbolji adaptirani scenarij – temeljen na knjizi "American Prometheus" Kaija Birda i Martina J. Sherwina. Zaradio je i dvije nominacije za sporedne glumce, Emily Blunt te Roberta Downeyja Jr., a tu su i nominacije za najbolju scenografiju, fotografiju, originalni soundtrack, zvuk, kostimografiju, šminku i montažu.

"Oppenheimera" slijede "Uboga stvorenja", uvrnuto ostvarenje redatelja Yorgosa Lanthimosa, taman dovoljno bizarno da se svidi i široj publici. Među jedanaest nominacija "Uboga stvorenja" ubola su i onu za najbolji film te onu za najbolji adaptirani scenarij, a fantastična Emma Stone, koja nosi tu feminističku verziju Frankensteina, nominirana je u kategoriji glavne ženske uloge, u kojoj bi vrlo lako mogla i pobijediti. Nominaciju za mušku sporednu ulogu u "Ubogim stvorenjima" dobio je Mark Ruffalo, Lanthimos je nominiran za režiju, a s "Oppenheimerom" borit će se još za Oscare u kategorijama najbolje montaže, scenografije, filmske glazbe, šminke, kostimografije i fotografije.

Vrlo dobro, s deset nominacija, kotiraju i "Ubojice cvjetnog mjeseca" Martina Scorsesea, film koji je svom redatelju donio jubilarnu, desetu nominaciju za najboljeg redatelja. Prestigao je Scorsese tako i Stevena Spielberga te postao drugi najnominiraniji redatelj na svijetu nakon Williama Wylera, koji je za života skupio dvanaest nominacija. "Ubojice cvjetnog mjeseca" natječu se i za najbolji film, a Lily Gladstone je s nominacijom za najbolju glavnu žensku ulogu ušla u povijest kao prva američka Indijanka u povijesti koju je zapala ta čast.

A iako je ovogodišnji megahit "Barbie" Grete Gerwig s vrtoglavih gotovo milijardu i pol dolara pomeo svjetske kinoblagajne i u tandemu s "Oppenheimerom" stvorio globalni fenomen "Barbenheimer", glasači Akademije nisu mu baš bili naklonjeni. Iako je "Barbie" ulovila pristojnih osam nominacija – među kojima i onu za najbolji film – mnogi misle da je velika nepravda učinjena Greti Gerwig, koja nije nominirana za režiju, kao i Margot Robbie za glavnu ulogu Stereotipne Barbie.

Ipak, "Barbie" ima čak dva konja za trku u kategoriji najbolje pjesme, a po nominaciju su zaradili i America Ferrera i vječno sporedni Ken, odnosno Ryan Gosling.

Najbolji film

'American Fiction'

'Anatomy of a Fall'

'Barbie'

'The Holdovers'

'Killers of the Flower Moon'

'Maestro'

'Oppenheimer'

'Past Lives'

'Poor Things'

'Zone of Interest'

Najbolja muška uloga

Bradley Cooper, 'Maestro'

Colman Domingo, 'Rustin'

Paul Giamatti, 'The Holdovers'

Cillian Murphy, 'Oppenheimer'

Jeffrey Wright, 'American Fiction'

Najbolja ženska uloga

Annette Bening, 'Nyad'

Lily Gladstone, 'Killers of the Flower Moon'

Sandra Hüller, 'Anatomy of a Fall'

Carey Mulligan, 'Maestro'

Emma Stone, 'Poor Things'

Najbolja sporedna muška uloga

Sterling K Brown ('American Fiction')

Robert De Niro ('Killers of the Flower Moon')

Ryan Gosling ('Barbie')

Mark Ruffallo ('Poor Things')

Robert Downey Jr. ('Oppenheimer')

Najbolja sporedna ženska uloga

Emily Blunt, 'Oppenheimer'

Danielle Brooks, 'The Color Purple'

America Ferrera, 'Barbie'

Jodie Foster, 'Nyad'

Da’Vine Joy Randolph, 'The Holdovers'

Najbolji redatelj

Justine Triet, “Anatomy of a Fall'

Martin Scorsese, 'Killers of the Flower Moon'

Christopher Nolan, ''Poor Things'

Jonathan Glazer, 'The Zone of Interest'

Yorgos Lanthimos, '“Poor Things'

Najbolji dugometražni animirani film

'The Boy and the Heron'

'Elemental'

'Nimona'

'Robot Dreams'

'Spider-Man: Across the Spider-Verse'

Najbolji kratki animirani film

'Letter to a Pig'

'Ninety-Five Senses'

'Our Uniform'

'Pachyderme'

'War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko'

Najbolji adaptirani scenarij

'American Fiction'

'Barbie'

'Oppenheimer'

'Poor Things'

'The Zone of Interest'

Najbolji izvorni scenarij

'Anatomy of a Fall'

'The Holdovers'

'Maestro'

'May December'

'Past Lives'

Najbolji kratki dokumentarni film

'The ABCs of Book Banning'

'The Barber of Little Rock'

'Island in Between'

'The Last Repair Shop'

'Nǎi Nai & Wài Pó'

Najbolji dugometražni dokumentarni film

'Bobi Wine: The People’s President'

'The Eternal Memory'

'Four Daughters'

'To Kill a Tiger'

'20 Days in Mariupol'

Najbolji strani film

'The Teachers’ Lounge', Njemačka

'Io Capitano', Italija

'Perfect Days', Japan

'Society of the Snow', Španjolska

'The Zone of Interest', Velika Britanija

Najbolja montaža

'Anatomy of a Fall'

'The Holdovers'

'Killers of the Flower Moon'

'Oppenheimer'

'Poor Things'

Kategorija za vizualne efekte:

'The Creator'

'Godzilla: Minus One'

'Guardians of the Galaxy Vol. 3'

'Mission: Impossible — Dead Reckoning, Part One'

'Napoleon'

Kategorija za scenografiju:

'Barbie'

'Killers of the Flower Moon'

'Napoleon'

'Oppenheimer'

'Poor Things'

Kategorija za najbolju originalnu pjesmu:

'The Fire Inside', 'Flamin’ Hot'

'I’m Just Ken', 'Barbie'

'It Never Went Away', 'American Symphony'

'Wahzhazhe (A Song for My People)', 'Killers of the Flower Moon'

'What Was I Made For?', 'Barbie'

Kategorija za najbolju filmsku glazbu:

'American Fiction'

'Indiana Jones and the Dial of Destiny'

'Killers of the Flower Moon'

'Oppenheimer'

'Poor Things'

Kategorija za najbolji zvuk:

'The Creator'

'Maestro'

'Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One'

'Oppenheimer'

'The Zone of Interest'

Kategorija za šminku i frizuru:

'Golda'

'Maestro'

'Oppenheimer'

'Poor Things'

'Society of the Snow'

Kategorija za kostimografiju:

'Barbie'

'Killers of the Flower Moon'

'Napoleon'

'Oppenheimer'

'Poor Things'

Kategorija za najbolju fotografiju:

Hoyte van Hoytema ('Oppenheimer')

Ed Lachman ('El Conde')

Matthew Libatique ('Maestro')

Rodrigo Prieto ('Killers of the Flower Moon')

Robby Ryan ('Poor Things')