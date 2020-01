Na Petrovoj gori Njemci za Netflix snimili postapokaliptičnu seriju o razorenoj Europi

Prošla je godina bila rekordna za projekt Filming in Croatia koji se pod okriljem Hrvatskog audiovizualnog centra brine o stranim filmskim ekipama u Hrvatskoj.

U sklopu programa poticaja, koji strancima garantiraju povrat 25% posto sredstava utrošenih u Hrvatskoj, prošlo je čak 12 filmskih i TV projekata koji su u našoj zemlji snimali rekordnih 421 dan. Od toga se 32 dana snimalo u slabije razvijenim jedinicama lokalne samouprave, za koje se ostvaruje pravo povrata do 30 posto uloženih sredstava. Kad su se takvi poticaji uvodili na inicijativu tadašnjeg ravnatelja HAVC-a Hrvoja Hribara te ministara kulture i financija, mnogi su se pitali zašto bismo strancima nudili ikakve olakšice. Činjenica da je njihova ukupna potrošnja u Hrvatskoj prošle godine premašila milijardu kuna, od čega je samo u 2019. godini potrošeno više od 377 milijuna kuna, najbolje ilustrira zašto se isplatilo uskladiti hrvatsku regulativu s europskim standardima i filmašima ponuditi povrat dijela uloženog novca.

Od stranih filmskih ekipa profitirali su hrvatski filmski radnici, obrtnici, ugostitelji, iznajmljivači, prevoditelji i niz drugih stručnjaka angažiranih na inozemnim filmskim i TV projektima, a profitirala je i čitava Hrvatska, kojoj je ovo neizmjerna turistička promocija. Sjetimo se samo što je “Igra prijestolja” napravila za popularnost gradova u kojima se snimala, a sada se možemo pohvaliti nizom novih velikih filmova i serija u kojima se vide naše prirodne i arhitektonske ljepote. Primjerice, serija “McMafia”, koja je u RH snimana čak 14 tjedana u 2016. i 2017. godini, krajem prošle godine osvojila je nagradu Emmy, a serija “Succession”, koja je ljetos snimana na našoj obali, upravo se okitila Zlatnim globusom za najbolju dramsku seriju. Na Netflixu trenutačno igra “Medical Police” čije su akcijske scene snimane na Trgu bana Jelačića, a uskoro nas čeka i niz novih premijera, među kojima je i serija “Strike Back” koja je u Hrvatskoj snimana rekordnih 120 dana tijekom 2019., kao i premijera hollywoodskog spektakla “The Hitman’s Wife’s Bodyguard” u režiji Patricka Hugesa u kojem glume Salma Hayek, Samuel L. Jackson i Ryan Reynolds, a snimali su ukupno 49 dana u sedam hrvatskih gradova.

Među najuzbudljivijim TV najavama svakako je njemačka serija “Tribes of Europa” koja se u Hrvatskoj snimala 2019. Devastirani spomenik ustanku naroda Banije i Korduna na Petrovoj gori autora Vojina Bakića njemačkim je filmašima poslužio kao kulisa za postapokaliptični serijal čija se radnja odvija 2070. U režiji Philipa Kocha, radnja prati dva brata i sestru koji preživljavaju u razorenoj Europi. Seriju za Netflix produciraju Wiedemann & Berg, koji stoje i iza Netflixova njemačkog hita “Dark”. O ovoj nam seriji, s obzirom na to da još nije službeno najavljena, u HAVC-u nisu smjeli reći ništa, ali među filmašima već kruži informacija da je u stranoj ekipi istaknutu ulogu imala naša Leona Paraminski, kao i njemački Hrvat Alain Blazevic koji se već pojavljivao u domaćim sapunicama.

Hrvatske glumce gledat ćemo i u drugim serijama koje su upravo snimljene u našoj zemlji – u akcijskoj seriji “Strike Back” uloge su dobili Goran Bogdan, Branko Đurić, Janko Popović Volarić, Anica Kovačević i Petar Cvirn, a u popularnoj njemačkoj seriji “Der Kroatien Krimi”, čija se radnja odvija u Splitu, igraju Goran Navojec, Leon Lučev i brojni drugi.

Da hrvatska filmska industrija nezaustavljivo raste dolaskom stranih produkcija, pokazuju i brojke – broj zaposlenih u toj branši skočio je s 395 osoba u 2012. na njih više od dvije tisuće u 2019., a broj statista skočio je s 1753 na više od pet tisuća godišnje.

Velik porast ulaganja inozemnih filmaša otvorio je i novu goruću temu kojom će se u 2020. baviti Ministarstvo kulture i predstavnici filmske struke – potrebu za gradnjom filmskog studija za koji je već pronađeno nekoliko mogućih lokacija, od kojih su dvije glavne pokraj Velike Gorice te pokraj Jastrebarskog. To je projekt u koji se ne smije uletjeti naglavačke, rekao nam je ravnatelj HAVC-a Chris Marcich u prijašnjem razgovoru za Večernji list. Zato je naručena i studija isplativosti o čijim će rezultatima ovisiti pokretanje kapitalnog projekta. Ako se to dogodi, Hrvatska će se zaista moći profilirati kao zemlja koja nudi kompletnu uslugu, od snimanja do montaže i postprodukcije, što bi značilo još više projekata, više radnih mjesta i više stranog novca u hrvatskom proračunu.