"Na hrvatskoj granici uhitili su nam članicu. Ako je deportiraju u Turkmenistan, ubit će je"

Koncertom ruskog punk kolektiva Pussy Riot otvoreno je u ponedjeljak 9. Ljeto u Muzeju suvremene umjetnosti. Netipično hladno vrijeme za kasni svibanj i kraj vikenda koji su mnogi produžili do ponedjeljka doveli su do toga da na platou MSU koncert slavnih aktivistkinja sluša tek tristotinjak ljudi. Ostali su koncerti njihove antiratne europske turneje Riot Days koja je započela u Berlinu, a nakon Zagreba nastavit će se u Portugalu, ipak privukli veće mase. I sama svirka kasnila je gotovo sat vremena - ali kad je jedan punk koncert zaista počeo na vrijeme - no sve je zasjenila informacija da je, u ironijskom obratu sudbine upravo na naš Dan državnosti, na granici Slovenije i Hrvatske pred koncert uhićena članica Pussy Riota. S članicama benda Mašom Aljohinom, Olgom Borisovom, Dianom Burkot-Kot i videoumjetnikom Vasilijem Bogatovim imali smo priliku razgovarati dan nakon nastupa, kada su u panici pokušavali saznati što se s njihovom prijateljicom događa.

- Dok smo boravili u Sloveniji prije nekoliko dana, u naš hotel je u sred noći upala policija i uhitili su je, navodno zato što je Interpol za njom raspisao tjeralicu. Međutim, ona nije kriminalac i ne nalazi se na popisu traženih osoba Interpola, već je tu riječ o slučaju iz 2002. godine, kada je za njom raspisana tjeralica u Turkmenistanu - objašnjava nam Aljohina.

Aisoltan Niazova, kako joj je ime koje na nesreću dijeli s pokojnim Turkmenistanskim predsjednikom Saparmuratom, podrijetlom je iz Turkmenistana. Njen otac, koji je, saznajemo od članova Pussy Riota, bio član opozicije, uhićen je u valu s tisućama navodnih konspiratora u pokušaju atentata na tadašnjeg diktatora Saparmurata, nakon čega je umro - ili je ubijen - u zatvoru. "To vam je Staljinov princip", govori nam Olga Borisova: "Kada su joj uhitili oca, željeli su se dočepati i nje". Optužili su je zatim za pronevjeru novca iz Središnje banke Turkmenistana, što je, uvjeravaju nas, bila fabrikacija. Niazova je sa sinom izbjegla u Švicarsku, gdje je bez problema boravila do 2011. godine, kada je na zahtjev turkmenistanskih vlasti za njom tjeralicu izdala Rusija. Uhićena je te deportirana u Rusiju gdje je odslužila pet godina zatvorske kazne, tijekom kojih je upoznala i Mašu Aljohinu, tada također iza rešetaka zbog čuvenog performansa u Katedrali Krista Spasitelja u Moskvi.

Foto: Slaven Branislav Babic /PIXSELL

- Nakon odsluženja kazne dobila je putovnicu i vratila se u Švicarsku, gdje joj živi sin te je normalno putovala diljem Europske unije i u Rusiju. Iz Rusije je posljednji put otišla zbog invazije na Ukrajinu. Zbog toga doživjela je nevjerojatan šok, noćnu moru, kada je uhićena u Sloveniji. Deset sati provela je u policiji, zatim sedam na sudu, da bi joj se tužitelj i sudac na koncu ispričali zbog nesporazuma. S rješenjem iz Slovenije doputovali smo do hrvatske granice, gdje ju je hrvatska policija ponovno privela. Nisu marili za naša objašnjenja, pokazali smo im i slovenske papire i njene švicarske dokumente, ali svejedno su je uhitili i rekli da će morati na sud - priča nam Aljohina.

Zbog praznika Dana državnosti, rečeno im je, sud neće zasjedati. Kada su joj u pritvor kolege došli donijeti toplu odjeću, također im je rečeno da to nije moguće - zbog Dana državnosti. Međutim, u utorak ujutro uslijedio je novi šok. Niazovu su navodno ipak izveli pred sud, i to bez prisutnosti odvjetnika i prevoditelja. U trenutku pisanja ovog članka, njena sudbina još je neizvjesna.

- Morate razumjeti, ona se ne smije vratiti tamo. Turkmenistan je poput Sjeverne Koreje. Stanovnici nemaju ni pristup internetu, a uhićeni možete biti jer imate lakirane nokte ili nosite šminku. Nema demokracije ni ljudskih prava. Ne razumijem kako je ovo moguće i ovaj sustav me beskrajno frustrira, ali želim da ljudi za ovo znaju, ona je moja prijateljica - kazala nam je Aljohina koja je sama nedavno izbjegla iz Rusije, pri čemu joj je pomogla upravo Niazova.

Foto: Slaven Branislav Babic /PIXSELL

Aljohina se donedavno nalazila u kućnom pritvoru, tek posljednjoj u nizu kazni koje je zaradila zbog svog dugogodišnjeg aktivizma protiv Putinove strahovlade i kršenja ljudskih prava u Rusiji. (Usput budi rečeno, u ruskim se zatvorima trenutno nalazi više od četiri stotine političkih zatvorenika kojima se pridružuju svakim danom rastući brojevi prosvjednika protiv rata u Ukrajini). U nevjerojatno filmskom podvigu uspjela se riješiti elektroničke narukvice kojom je policija nadzirala njeno kretanje te preobučena u dostavljačicu hrane prijeći rusku granicu. Dva puta su je presreli, no treći put se uspjela domoći Litve, a zatim i Islanda. Uz pomoć prijatelja, nabavila je putne isprave Islanda, s kojima se trenutno može nesmetano kretati Europom. Nije to napravila kako bi izbjegla kaznu - jer koliko god nepravedna bila, rado će ju odslužiti - već u znak protesta ruske invazije na Ukrajinu, zbog čega je Pussy Riot i započeo novu turneju na kojoj prikupljaju donacije za Dječju bolnicu u Kijevu.

Tako su u Zagrebu, nakon već nam poznatog reperotara pjesama koje uz parole protiv Putina, čelnika Ruske pravoslavne crkve i oligarha govore o razdoblju od formiranja Pussy Riota, njihove izvedbe u moskovskoj Katedrali do uhićenja i izvršavanja zatvorskih kazni, izvele i posebnu antiratnu pjesmu za podršku Ukrajini.

"Mama, ne gledaj TV, mama, ovdje nema nacista, mama, zašto se rat zove specijalna operacija", glase riječi pjesme koja poručuje "Mi smo protiv jebenog rata koji je započeo Putin".

Iz Rusije su početkom rata izbjegli i gotovo svi članovi Pussy Riota, koji nam kažu kako trenutno "nemaju dom", bar ne do kraja turneje. U Zagrebu će pak ostati još nekoliko dana, čekajući da naše pravosuđe pokrene svoje usporene mehanizme i odradi posao. Kazne i odmazde u domovini, ako se i boje, to ne pokazuju. Smijući se, Aljohina nam govori: "Ma neće nas oni ubiti. Možda nas samo otruju".

- Uh, radije bih da me upucaju, nego otruju - nadovezuje se tek napola u šali Borisova.