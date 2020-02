Milanović je izjavom o Parafima i Sex Pistolsima bio najbolji dio oko EPK Rijeka

Od svih detalja sa subotnjeg otvorenja Rijeka EPK jedan je prošao manje zapaženo, iako je ključan, pogotovo u i oko Rijeke. Zapravo fascinanatan za domaće prilike, a pogotovo za iscijeđene političare u tim (ne)prilkama. Naime, u odgovorima na pitanja oko proglašenja Rijeke Europskom prijestolnicom kulture, izabrani predsjednik Hrvatske Zoran Milanović novinarima je spomenuo Parafe i stavio ih u kontekst koji je iznenadio i domaće rock kritičare, a kamoli ne staromodnu državotvornu kulturnu javnost više sklonu klapama i tamburicama nego električnim gitarama. A ipak je u pitanju predsjednik.

Naime, novinari su, kako je jučer prenio i Večernji list, Milanovića pitali o kontrovezama koje je program izazvao, o zastavi bivše države u sklopu otvaranja EPK, na što je Milanović odgovorio: "Mislite Jugoslavije? Nisam ni vidio tu zastavu, ne vidim zašto bi to bila kontroverza, ako je u funkciji nekog umjetničkog izričaja. Bez obzira na emocije ili odsustvo emocija prema Jugoslaviji, nije zastava trećeg rajha, ako je uopće bila. To nije sporno uopće, meni barem nije sporno".

Na pitanje hoće li kao predsjednik raditi na tome da upravo takve stvari postanu normalne, rekao je "ne, ne, radit ću na širenju samohvale, recimo ovdje je rečeno da je prvi koncert Parafa bio 1977., a koliko ja znam bio je 31. prosinca 1976. na Belvederu u Rijeci." Rekao je da u to vrijeme ni Sid Vicious nije još nastupao za Sex Pistolse. "To su velike stvari, tada na karti kulturne Europe, tog glazbenog pokreta nije bilo, ni u Austriji, sigurno nije bilo."

Ta jednostavna, ali istinita rečenica bila je poanta iz vedra neba, sasvim ovozemaljski primjer kako izjave nekog visokog dužnosnika ne moraju biti glupe, usiljene, nepotrebne i nebitne. Bio je to ad hoc stav koji je nemoguće negirati, a čak nije bio niti populistički, jer kod nas je SF skupljati bodove na ovakvim stvarima. Pa je mnogima i promkla. No, da bi netko od domaćih političara većeg formata, pa još predsjednik države, našao shodnim pionirske pothvate domaće punk scene smatrati nečime čime se može hvaliti, dapače kulturnim podvizima, nešto je što je kod nas rijetko doživljeno.

Niti sam fan, a pogotovo ne član SDP-a, ali Milanovićevo zdravorazumsko rezoniranje upravo je ono što nam treba. Npr., predsjednik države koji poznaje rock prošlost do te mjere da ispravlja netočne navode oko Parafa i u stanju je mimo istaknuti ono po čemu smo u kulturi bili ispred ili sukladni sa svijetom, pa i ispred Austrije. A danas Austrija samo od ulaznice za muzeje ima veći prihod nego Hrvatska od ukupnog turizma.

Pa da se i tim putem maknemo od prevladavajućih floskula koje su nam životni i javni prostor pretvorile u virtualnu žabokrečinu u kojoj metri kvadratni i opravdanje svakakvih privatnih nedjela učinjenih o javnom trošku predstavljaju uteg običnom, poželjnom i zdravorazumskom rasuđivanju. U kojem je i predsjednik države noramalan čovjek koji nekog vraga zna i mimo protokola.

Drugim riječima, da nam je rock kultura i opća kultura - što i jest, ali ne za mnoge koji je guraju postrance. Ili da nas barem ne obavezuje i opterećuje samo kultura iz stoljeća sedmog, tj. njeni blijedi odsjaji, pa je već i ovakvo poznavanje punkerske prošlosti dovoljno za relaksiranje javnog prostora u kojem su danas potpuno pobrkane vrijednosti, značaj, utjecaj i ono što nas čini suvremenima.

Dakako, da smo u Velikoj Britaniji ili SAD za vrijeme Clintona ili Obame - mada se čak niti oni nisu hvalili s Ramonesima ili Stoogesima - ili na otvaranju Olipijskih igara u Londonu, bilo bi sasvim normalno očekivati ovakve reference na rock kulturu. Ali u Hrvatskoj je to ipak malo puno manje očekivano. Stoga, Milanović ovime više i službeno nije samo predsjednik s karakterom, nego predsjednik s ukusom, pa i znanjem, a to je već dovoljno da ga razlikuje od prethodnice koja, mada je iz okolice Rijeke, nije došla u grad Parafa na proglašenje Rijeke Europskom prijestolnicom kulture. Stoga, ako postoji ona "god save the queen" - prevedeno, žena, majka, kraljica - spomenimo barem ovom prilikom i "long live the king". Dakako, Johnny Rotten, ili, prevedeno, Parafi.

