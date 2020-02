Milanović: Nisam ni vidio zastavu Jugoslavije, ne vidim zašto bi to bila kontroverza

Izabrani predsjednik RH Zoran Milanović u subotu je izjavio da ga se odlično dojmilo otvaranje godine u kojoj je Rijeka postala Europska prijestolnica kulture i središnja svečanost "Opera industriale", što je i očekivao te da je bilo lijepo i drukčije.

Na pitanje kako ga se dojmilo otvaranje, Milanović je rekao "super, kako sam i očekivao, prema onome što je najavljivano" te je dodao da bi htio vidjeti kako je sve izgledalo na televiziji, jer je snimano s gotovo 30 kamera te da je možda spektakl na televiziji bio još veći nego uživo.

Ilustracija zastave SFRJ - nije kontroverzna ako je u funkciji umjetničkog izričaja

Novinari su ga pitali o kontrovezama koje je program izazvao, o zastavi bivše države u sklopu otvaranja EPK. "Mislite Jugoslavije? Nisam ni vidio tu zastavu, ne vidim zašto bi to bila kontroverza, ako je u funkciji nekog umjetničkog izričaja. Bez obzira na emocije ili odsustvo emocija prema Jugoslaviji, nije zastava trećeg rajha, ako je uopće bila. To nije sporno uopće, meni barem nije sporno."

Na pitanje hoće li kao predsjednik raditi na tome da upravo takve stvari postanu normalne, rekao je "ne, ne, radit ću na širenju samohvale, recimo ovdje je rečeno da je prvi koncert Parafa bio 1977., a koliko ja znam bio je 31. prosinca 1976. na Belvederu u Rijeci." Rekao je da u to vrijeme ni Sid Vicious nije još nastupao za Sex pistolse. "To su velike stvari, tada na karti kulturne Europe, tog glazbenog pokreta nije bilo, ni u Austriji, sigurno nije bilo."

VIDEO Vatromet na otvorenju Europske prijestolnice kulture

Ilustracija zastave SFR Jugoslavije postavljena je sklopu instalacije "Rijeka, koraci i vrijeme" na Korzu, a u petak ju je muškarac, kojeg je policija kasnije privela, prebojao crvenom bojom. U reakcij HVIDRA-e, pak, tvrdi se da je postavljanje te zastave provokacija.

O presudi Suda EU, inauguraciji, izostanku premijera i predsjednice

Na pitanje o presudi Suda Europske unije, koji se proglasio nenadležnim za slovensku tužbu protiv Hrvatske zbog navodne povrede europskog prava uzrokovane neprovedbom arbitražne odluke o granici, Milanović je rekao da "je slovenska strana morala iskoristiti radi vlastite javnosti sva sredstva koja im stoje na raspolaganju i koja su se činila logičnima." Istaknuo je da su "naši prijatelji iz Ljubljane naši najprirodniji saveznici koje možemo imati i da će taj odnos ići samo naprijed".

"To nije uspjelo jer to zaista nije nadležnost Europske unije ni suda u Luksemburgu, jer bi u protivnom imao više od jednog spora, kojim bi mu se obratile druge, treće i desete države. Tih sporova ima još od 18. stoljeća, nisu sve granice među članicama uređene. To je sada završilo i vidim samo dobre i još bolje odnose sa Slovenijom, jer nam je politički najbliža."

Na pitanje smatra li da bi arbitraža trebala biti osnova za razgovore, Milanović je odgovorio pozitivno. "Da, ja sam to podržavao cijelo vrijeme, ja sam onaj koji je Hrvatsku izbavio iz te arbitraže, jer je ustanovljena, da ne upotrijebim pregrubu riječ, kriva praksa s druge strane i arbitraža je nešto na što moraju pristati obje strane."

"Ne znam hoće li Slovenija na to pristati, ali mi moramo biti spremni živjeti, ako treba i godinama, valjda s jedinim problemom koji imamo, to je potpuno moguće, nećemo mi to riješiti tako brzo."

Na opetovano pitanje bi li arbitražna odluka mogla biti osnova za razgovore, rekao je "da, ako Slovenija želi, ali da se zna se da je ipak prioritet Međunarodni sud u Haagu, a on sudi po međunarodnim pravilima."

Na upit o njegovoj predsjedničkoj inauguraciji, Milanović rekao je da će ona biti po kriterijima koje je postavio - vrlo mali broj ljudi, uži kabinet Vlade, Sabora. "Ako se to krene širiti onda se uvijek negdje pojavi ona scena iz bajke o Trnoružici - nekoga ne pozovete, Trnoružica se ubode na vreteno i sto godina spava i..."

Na upit koju će zemlju prvu posjetiti, Milanović je rekao da ne zna. "Tu je Slovenija, Austrija, to su moguće varijante, ali nije nužno da će biti tako," rekao je.

Novinari su pitali zašto je Rijeku izabrao za prvo pojavljivanje na javnom događaju nakon izbora, a Milanović rekao je da "nije izabrao, da je to takav termin, da se potrefilo."

Pitali su ga i što misli o tome što na otvaranju godine u kojoj je Rijeka postala EPK nije bilo premijera Andreja Plenkovića, ni predsjednice Kolinde Grabar Kitarović. Milanović je rekao da je premijer išao u Portugal, da je "to krug prijatelja kohezije, vezano uz pregovore o sljedećem višegodišnjem proračunskom okviru EU, da je osobno u tome sudjelovao prije sedam godina, tako da je premijer, ako je htio, to mogao preskočiti, mogao je poslati šefa kabineta." Nije htio komentirati nedolazak predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.

