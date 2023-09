Matej Meštrović u New Yorku postavlja djelo posvećeno kralju Tomislavu

– Još uvijek nisam svjestan svega što se jučer dogodilo! Nemam riječi, teško je opisati ovaj osjećaj – započinje uzbuđeno naš razgovor skladatelj i pijanist Matej Meštrović.

A njegovo je uzbuđenje potpuno razumljivo, jer jučer je Meštrović na gala-koncertu u organizaciji Večernjeg lista, održanom u Hrvatskom narodnom kazalištu, dupkom puno gledalište od kojih sedam stotina ljudi uspio podići na noge uz gromoglasne ovacije.

Na koncertu "Matej Meštrović & Friends", uz orkestar zagrebačkog HNK, nastupio je niz Meštrovićevih kolega i prijatelja svjetskog glasa. Koncertom je dirigirao slavni Jonathan Griffith, a skladbe koje je upravo za njih skladao i aranžirao Meštrović izvodili su američka flautistica Iris Gross Derke, njezin suprug saksofonist Rob Derke, kao i domaće zvijezde –sopranistica Lana Kos, pijanistica Kristina Bjelopavlović i udaraljkaš Borna Šercar.

– Energija je bila na vrhuncu. Cijela publika, orkestar, solisti, sve se usijalo. Ljudi su se smijali i plakali. A na kraju krajeva, pljesak publike koji nas je dočekao nakon svake kompozicije, a na kraju koncerta i čitava publika na nogama, to govori više od ičega. Na prvom mjestu, meni je to golema nagrada, potvrda kao umjetniku, pijanistu i kompozitoru, ali i potvrda da publika zaista voli, podržava i osjeća ono što radim. Daje mi to golemu motivaciju, sreću i ispunjenost to što znam da sve ovo što radim, na sebi svojstven način, zaista nešto znači – ispričao nam je Meštrović koji je koncert započeo dirigirajući, i to po prvi put na pozornici, svoje vlastito djelo, "Fugu za gudače" uz solista Yuryja Revicha na violini i gudački orkestar HNK u Zagrebu.

A uz njegova autorska djela, zagrebačka je publika mogla uživati i u njegovim originalnim aranžmanima klasičnih sjela poput "Alla turce", "Mađarskog plesa", uvertire "Carmen", Vivaldijeve "Zime"...

Hoćemo li ikada više imati priliku čuti ovakvo nešto, zanimalo nas je?

– Ako mogu biti sasvim iskren, za mene bilo bi najljepše kada bismo svake godine mogli napraviti ovaj koncert u Hrvatskom narodnom kazalištu! Naravno, ovako veliki koncerti zahtijevaju veliku logistiku i planiranje, teško bi ga bilo ponoviti, ali ja sam spreman, fizički, mentalno i emotivno, ponoviti ga već večeras – oduševljen je bio Meštrović

No šlag na torti prekrasne večeri svakako je bila neodoljiva ponuda maestra Jonathana Griffitha, koji je i prije nekoliko godina Meštrovića pozvao u Carnegie Hall, a to je da za izvedbu u toj čuvenoj newyorškoj dvorani komponira scensko djelo za zbor i orkestar posvećeno – kralju Tomislavu.

Meštrović, poznat i kao filmski kompozitor, naime upravo sklada glazbu i za novi film Večernjeg lista o kralju Tomislavu, no, kako saznajemo, u Carnegie Hallu moći ćemo čuti sasvim novo, epsko djelo, koje će se tek naslanjati na filmsku glazbu.

Ostvarit će se to u produkciji Distinguished Concerts Internationala New York, agencije koju vode upravo Griffith i Iris Gross Derke, a izvedbe su, otkrivamo, za sada planirane za 2025. ili 2026. godinu. Riječ je o važnim obljetnicama – prva će označiti 1100. godišnjicu okrunjenja tog prvog hrvatskog kralja, a druga 35 godišnjicu međunarodnog priznanja Republike Hrvatske.