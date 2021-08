Matanićev novi film na prestižnom festivalu u Karlovim Varima

Film Dalibora Matanića Zora, drugi je dio njegove filmske 'Trilogije sunca' (Zvizdan, Zora, Suton). Nakon svjetske premijere prošle jeseni na talinskom Black Nights Film Festivalu, Zora je tako ušla na drugi festival A-kategorije, od svega 15 filmskih festivala na svijetu koji se nalaze u toj najprestižnijoj kategoriji.

Na nedavnom 68. Pulskom filmskom festivalu, Zora je osvojila četiri Zlatne arene - za najbolju kameru, montažu, glazbu i oblikovanje zvuka. U Zori, kao i u prvom filmu iz trilogije, Zvizdanu, Matanić se nastavlja baviti suprotstavljanjem najplemenitijih i najnižih ljudskih poriva. Glavnog protagonista filma, Matiju, igra Krešimir Mikić, a njegovu suprugu Iku, Tihana Lazović.

Film je nastao u produkciji Kinorame, Ascent Filma i RAI Cinema. Producentica je Ankica Jurić Tilić, a koproducenti su Andrea Paris, Matteo Rovere i Ines Vasiljević. Direktor fotografije je Marko Brdar, montažer Tomislav Pavlic, a skladatelji Alen Sinkauz i Nenad Sinkauz.

Film je snimljen uz podršku Hrvatskog audiovizualnog centra, Mibaca, RAI Cinema, Eurimagesa, HRT-a, Friuli Venezia Giulia Film Comissiona i Regione Lazio.

Podsjetimo, na istom će festivalu u glavnom natjecateljskom programu Kristalni globus (The Crystal Globe Competition) svoju svjetsku premijeru imati i Zbornica, debitantski dugometražni igrani film Sonje Tarokić i producentice Ankice Jurić Tilić (Kinorama). Osim toga, u natjecateljskom programu East of the West prikazuje se i manjinska hrvatska koprodukcija Poslije zime, debitantski dugometražni igrani film redatelja Ivana Bakrača čiji je hrvatski koproducent Damir Terešak (Maxima film).