Lekcija iz seksualnosti kakvu su starije generacije u djetinjstvu priželjkivale

Nick je 16-godišnji ragbijaš, visok, jak, popularan među djevojkama, predstavlja se kao strejt. Charlie je godinu dana mlađi kržljavko, štreber koji naginje umjetnosti, nježna duša, a usprkos maltretiranju u školi istupio je kao gej. Slučajnim probirom njih dvoje naći će se zajedno u klupi i razviti divno prijateljstvo koje će prerasti u ljubav. Radnja je to planetarno popularnog stripa "Heartstopper" britanske autorice Alice Oseman, čiji je prvi dio "Dečko upozna dečka" u izdanju Mozaika knjiga sada preveden i na hrvatski jezik.

"Heartstopper" izvorno je bio web-strip na Tumblru i Tapasu gdje je prikupio online bazu s više od 124 milijuna obožavatelja. Kao knjiga premijerno je izdan 2019. i odmah postao hit s milijunima prodanih primjeraka diljem svijeta. Zanimljivosti radi, samo na TikToku, agregator #heartstopper ovaj je tjedan jurio prema 11 milijuna pregleda. Prvi pokušaji nastanka stripa, ispričala je sama autorica, počeli su u stankama učenja za maturu kada je cijelu bilježnicu iscrtala likovima Charlieja i Nicka.

– Vratila sam im se kad sam naučila bolje crtati. Satima sam sjedila u krevetu i crtala. Nisam slušala ni glazbu koliko sam se zadubila u njihovu priču. Nastanak tog stripa smirivao me kao nijedna knjiga koju sam prethodno napisala. Godine 2016., kada mi je bila 21 godina, objavila sam strip na netu i ostalo je povijest. Njihova priča ljude privlači zbog uvjerljive romanse, zbog LGBT+ sadržaja, crteža, drame, ali najviše, uvjerena sam, jer im donosi utjehu – kazala je Alice Oseman koja upravo piše/crta peti nastavak tog stripa (na britansko tržište izlazi u prosincu), a izdala je i četiri romana za mlade u kojima također proučava teme identiteta, seksualnosti, prijateljstva, nasilja, prihvaćanja i mentalnog zdravlja: "Solitaire", "Radio Silence", "I Was Born for This" i "Loveless", za koji je nagrađena nagradom YA Book Prize.

Jednostavan crtež stripa prožet je rafalima simpatične grafike koja naglašava trenutke snažnih emocija likova koji su, osim povremenog neugodnog zadirkivanja, u osnovi zaštićeni od bilo kakvog fizičkog ili psihičkog zlostavljanja ili sramote snažnim kodeksom društvene pravde.

U međuvremenu stripovska ljubavna priča Charlieja i Nicka osvojila je i televizijske visine, jer 2022. na Netflixu je premijerno emitirana serija "Heartstopper" koja je istoga trenutka proglašena 'najšarmantnijom serijom' i jedna je od najbolje ocijenjenih na Netflixu u prošloj godini. Njezini su glavni konzumenti ciljana tinejdžerska publika, ali dobrano je zagrabila i u bunar starijih gledatelja. Naime, mnoge odrasle LGBTQ+ osobe kažu da su bile dirnute portretom queer adolescencije koju strip i serija prikazuju, opisujući priču kao ono što su kao tinejdžeri i sami htjeli iskusiti, ali nisu jer svijet tada još naprosto nije bio spreman za tako nešto.

Glavne uloge utjelovili su Kit Connor (Nick) i Joe Locke (Charlie), a tu je i cijeli dijapazon drugih likova koji upotpunjuju kompleksnost priče o odrastanju i svim radostima i bolima koje sa sobom donosi samootkrivanje. U kolovozu je na Netflixu počela i druga sezona u kojoj su Nick i Charlie otvoreno zajedno i sve vrijeme provode mazeći se i šaljući jedan drugome poruke poput "Dobro jutro, dečko".

Navedeno zvuči sladunjavo, doista bi i bilo u kakvom drugom kontekstu, ali ovdje je izvedeno dražesno. Uglavnom, problem većine serija o tinejdžerima je taj što su, iako mogu biti zabavne, često nategnute, a likovi tinejdžera previše odskaču od života i iskustava stvarnih adolescenata. U "Heartstopperu" toga nema. Sukus je da "Heartstopper" ima tendenciju razumjeti sve i svakoga i u tome se krije zrelost te posljedično odličan prijem i serije i stripa pa je zabrana njegove prodaje u Mađarskoj, jer krši njihov kontroverzni zakon o LGBT literaturi za mlađe od 18 godina, apsurdno smiješna. Dakle, dok čitamo njegov prvi nastavak na hrvatskom i čekamo peti na engleskom, predlažemo bingeanje serije jer po sezoni ima osam nastavaka, a svaki traje oko pola sata.