Legendarni vođa Beach Boysa dobio skrbnike

Zdravstveno stanje Briana Wilsona (81), suosnivača legendarnog benda Beach Boys, pogoršava se iz mjeseca u mjesec, a zbog uznapredovale demencije sud mu je odredio skrbništvo jer više ne može sam donositi odluke. Sudac višeg suda u Los Angelesu Gus T. May odobrio je zahtjev koji je podnijela Wilsonova obitelj nakon smrti njegove supruge Melinde (77) u siječnju ove godine. Melinda je vodila brigu o suprugu, od liječenja do financija. Wilson ima težak neurokognitivni poremećaj i uzima lijekove za demenciju, a njegov je liječnik rekao da nije u stanju sam zadovoljavati svoje osobne potrebe za fizičkim zdravljem, hranom i odjećom. O tome će se prema odluci suda brinuti njegova publicistica Jean Sievers i menadžerica LeeAnn Hard, koje su godinama bile u bliskim odnosima s Wilsonom i njegovom suprugom. Robert Frank Cipriano, odvjetnik kojeg je sud imenovao da zastupa Wilsonove interese, objasnio je da je sam Wilson priznao potrebu za skrbništvom i rekao da vjeruje prosudbama tih dviju žena. Wilson živi u svojoj vili na Beverly Hillsu s dvjema kćerima i njegovateljicom. Može se kretati uz pomoć hodalice i pomoći druge osobe. Wilson inače ima sedmero djece, no sjeća se imena samo dviju kćeri koje žive s njim. Teško se i često nesuvislo izražava. Suci u Kaliforniji mogu imenovati skrbnika za osobu za koju ocijene da zbog zdravstvenog stanja ne može voditi brigu o svojim financijama i imovini. Takav je slučaj, primjerice, bio s Britney Spears.

”Melinda je bila više od moje žene. Bila je moja spasiteljica. Dala mi je emocionalnu sigurnost koja mi je bila potrebna za karijeru. Poticala me da stvaram glazbu koja mi je bila najbliža srcu. Ona je bila moje sidro”, napisao je Wilson nakon smrti supruge, kojom se oženio 1995. godine.

Posvojili su petero djece. Wilson je imao niz živčanih slomova sredinom i krajem 1960-ih. Droge su pogoršale njegovo mentalno stanje i dijagnosticirani su mu shizoafektivni poremećaj i blaga manična depresija. Govorio je da čuje glasove u glavi.

– Čujem ih svaki dan, ne mogu ih izbaciti – rekao je 2006. godine.

Wilson je prije braka s Matildom već bio pod skrbništvom, od 1992. godine o njegovim poslovnim odlukama brigu je vodio Jerome Billet, kojeg je kasnije tužio zbog navodnog lošeg vođenja parnice između Wilsona i člana Beach Boysa Mikea Lovea. Wilson je 1982. umalo umro jer se predozirao drogom. Potražio je psihološku pomoć Eugena Landyja i otuđio se, kako je pisao The Guardian, od ostatka svoje obitelji. Landy je počeo kontrolirati njegov život i preuzeo je ulogu izvršnog producenta i koscenarista Wilsonova filma. Landy je bio poznat po svom kontroverznom 24-satnom terapijskom programu i liječenju slavnih klijenata, a Brian Wilson bio mu je najpoznatiji. Landy je koautor i koproducent Wilsonova prva dva solo albuma “Brian Wilson” iz 1988. i “Sweet Insanity” iz 1990., a navodno je i bio i ghostwriter dijelova Wilsonovih prvih memoara. Država Kalifornija oduzela mu je 1989. profesionalnu licencu zbog optužbi za kršenje etike. Iako je Landy prestao raditi kao Wilsonov psiholog, ostao mu je poslovni partner sve dok ga Brianova obitelj nije tužila i sud mu odredio zabranu prilaska 1992. godine. Landy je nastavio svoju praksu u Novom Meksiku i na Havajima do smrti od raka pluća u 71. godini. Tretman koji je osmislio za Wilsona opisan je u biografskom filmu “Ljubav i milosrđe” iz 2014., u kojem je Landyja glumio Paul Giamatti, a Wilsona Paul Dano i John Cusack.

Wilson i Landy upoznali su se još 1975., kad ga je angažirala tadašnja Brianova supruga Marilyn, koja je, kako je rekla, nekoliko godina pokušavala pronaći liječnike koji bi se mogli nositi s njezinim suprugom, koji je uporno odbijao odlaziti na tretmane. Landy joj je odmah rekao da je Brian “nedijagnosticirani neliječeni shizofreničar”. Tijekom jednog od Landyjevih posjeta njihovu domu, Brian je samo ušao u sobu i rekao Landyju: “Nešto nije u redu sa mnom. Trebam pomoć.” Wilson je kasnije rekao da je jedini razlog zašto je prihvatio Landyjevu pomoć bio to da ne bude prisilno poslan u psihijatrijsku ustanovu.

Menadžer Beach Boysa Rick Nelson tvrdio je da je Landy pokušao utjecati na umjetnički rad benda i da je čak tražio postotak od prihoda. Liječenje je naplaćivao oko 100.000 dolara mjesečno. Wilson je Landyja zamijenio drugim liječnikom, no ponovno su se povezali 1982., nakon što se Wilson predozirao kombinacijom alkohola, kokaina i drugih psihoaktivnih droga.

– Utječem na sva njegova razmišljanja. Ja sam praktički član benda. Mi smo partneri – izjavio je Landy sredinom 80-ih.

No očito je otišao predaleko.