Knjižari i nakladnici bore se za svakog kupca u izvanrednim okolnostima

Najveći knjižarski lanac u Hrvatskoj Hoću knjigu, se poput drugih knjižara, suočio sa velikim izazovom Knjižare su u cijeloj zemlji zatvorene, baš kao i knjižnice, pa se postavlja pitanja gdje će i kako nakladnici prodavati svoje knjige i doći do potencijalnih kupaca.

_ Poslovat ćemo, kao i većina drugih tvrtki u ovoj situaciji, teško, ali uz jednu nazovimo je olakotnu okolnost, a to je naš webshop. Hocuknjigu.hr počeo je s radom 2018. godine te iznimno puno ulažemo u izgled, jednostavnost i modernost samog webshopa, kao i širinu asortimana. U knjiškoj branši bez premca smo najveći webshop s više od 30.000 artikala, što knjiških, a što neknjiških. U trenutnoj situaciji, u kojoj nismo u mogućnosti spustiti ili ukinuti cijenu dostave jer ovdje ovisimo o našoj kurirskoj službi, u suradnji s partnerima izdavačima radimo na velikoj akciji "Knjigom protiv korone", tijekom koje će velik broj artikala na webshopu biti snižen _ izjavila je za Večernji list Sanja Srdić Jungić iz lanca Hoću knjigu. _

_ I na našim digitalnim kanalima pokrećemo istoimenu akciju u suradnji s najvećim hrvatskim autorima, poput Kristiana Novaka, Brune i Maje Šimleša, Davora Špišića, Danice Jurišić Spasović, Frane Herende, Jelene Kastaneti, Mire Morovića i mnogih drugih, a sve kako bismo zaljubljenicima u knjige omogućili olakšan pristup knjizi u vremenima kada nam je svima potreban bijeg od ružne svakodnevice. I dalje ćemo zaprimati novitete u suradnji s izdavačima koji su nastavili raditi, sve dok od Stožera ne dobijemo druge naputke. Naša kurirska služba pripremljena je na sve izazove dostave koju je pred nas postavio korona virus te dostavi pristupaju sa zaštitnim maskama i rukavicama, a od ponedjeljka se uvodi i beskontaktna dostava. Kolegice koje rade na zaprimanju narudžbi s webshopa spremne su za sve upite i povećan broj narudžbi _ veli Sanja Srdić Jungić.

Na upit kako će to poznati pisci sudjelovati u akciji Knjigom protiv korone, ona odgovara: Dogovor je da autori svakoga dana čitaju poglavlja iz svojih najdražih knjiga. Na taj način njihova će publika naučiti nešto novo o njima, ljudi koji možda ne znaju za njih će ih ovim putem upoznati, a svi ćemo dobiti priliku da čujemo isječke iz knjiga koje možda nismo čitali ili bismo ih rado čuli opet. Akcijom želimo pokazati da je knjiga živa, čak i kada su knjižare i knjižnice zatvorene : veli Sanja Srdić Jungić.

I drugi nakladnici svojim kupcima nude posebne pogodnosti pri prodaji knjiga. Tako Oceanmore do 27. ožujka ima akciju na kojoj se nalaze njihova izdanja sa dvadeset posto popusta i uz besplatnu poštarinu za sve narudžbe unutar Republike Hrvatske. I Fraktura nudi besplatnu dostavu svih svojih izdanja, kako sami kažu, gdje god treba, po čitavoj Hrvatskoj! Knjižara Ljevak također ima akciju koja će trajati dva tjedna a kojom kupcima poklanja besplatnu poštarinu na području Republike Hrvatske i to bez obzira na iznos narudžbe. Akcija je počela 17. ožujka i traja do kraja mjeseca, a Ljevakova on-line knjižara hvali se da ponudom od tri tisuće naslova koji mogu biti dostavljeni na vašu kućnu adresu.