Kada Rupi Kaur piše o tome kako je biti migrant, svijet sluša

Davne 1857. godine objavljeni su “Cvjetovi zla” Charlesa Baudelairea. Bio je to u Francuskoj golemi skandal. Zbirka je istog trenutka proglašena knjigom koja je ugrožavala javni moral. A sve što je Baudelaire napravio bilo je prepoznavanje duha vremena u kojem je živio, vremena za koje je pisao svoje pjesme. Istančani poet prvi je shvatio da okovi popuštaju i pucaju da ono što je jučer bilo nezamislivo postaje normalno i obično, da se o osjećajima i strastima može i mora pisati na nov i slobodan način.

Zbog tog prepoznavanja značaj njegovih stihova ni danas ne blijedi. Tko želi znati što je to dobra poezija mora čitati “Cvjetove zla”, posvetiti im se u novom svijetu kojeg taj isti vizionar sigurno ne bi mogao ni zamisliti. Nakon njega trebalo je proći gotovo stoljeće i pol da se rodi novi pjesnik koji će s istom takvom sigurnošću prepoznati svoje vrijeme. I nije se rodio pjesnik nego pjesnikinja, ona čiji je glas danas mnogo moćniji, jednom objavom na internetu dopire do svakog kutka planete Zemlje. Ta pjesnikinja je Rupi Kaur, žena koja je svojom prvom zbirkom pjesama “mlijeko i med” (u Hrvatskoj je objavljena u listopadu 2017. godine) pokorila svijet. U čemu je njena tajna? Najjednostavnije je to objasniti kroz nadimak kojeg je stekla, jer cijeli je svijet danas poznaje kao Instagram pjesnikinju. Ova mlada žena je svestrana je umjetnica koja uz svoje pjesme objavljuje i crteže, a to dvoje čini nevjerojatnu cjelinu. Ponekad je to doista forma objave na Instagramu, ponekad tek jedan stih (ili rečenica) koji odgovara formi SMS poruke, a druga, upravo objavljene zbirka pjesma donosi i duže (i tradicionalnije) forme pjesama.

Žene složno kažu: Rupi zna

Iz njenih pjesma u, recimo to tako, tehnološkim formama i oblicima izlazi pregršt emocija, onih u kojima se lako pronalazi baš svaka žena, a upravo to prepoznavanje, ta emocionalna spona koju je Rupi Kaur ostvarila s čitateljicama stvorila je novi literarni fenomen i omogućila da prva na listi najprodavanijih knjiga na Amazonu za 2017. godinu bude – zbirka pjesama.

Rupi Kaur se sada i hrvatskim čitateljima predstavlja sa svojom drugom zbirkom “sunce i njeni cvjetovi”, ponovno u izdanju Stilusa i uz odličan prijevod Ire Martinović (urednik Branko Matiješević, 129 kuna). Ovdje je ona pjesnikinja s mnogo širim rasponom tema, djevojku koja je pisala o ljubavi, slijedi žena koja je otišla još stepenicu više. Uz ljubav, ekstazu, prekide i bol, ono što posebno odzvanja ovom knjigom su pjesme posvećene majci, ali i danas tako aktualnom statusu migranata. Rupi Kaur piše o ljudima koji su istrgnuti iz svoje sredine, o nimalo lakom snalaženju u novom svijetu. Upravo tim dijelom zbirke vlada njena majka, žena koja je na migrantski put krenula s četverogodišnjim djetetom u naručju. To dijete bila je Rupi.

Rupi Kaur je Kanađanka indijskog podrijetla, rođena 1992. u Punjabu. Njena majka zauvijek je ostala žena sa “čudnim naglaskom”, a Rupi danas piše o tome kako je bilo odrastati kao dijete imigranata (čak i u tako multinacionalnoj zemlji kakva je Kanada), ona piše o tome kako je to biti drugačije boje kože, kako je imati jake obrve, mrziti svoje lice i tijelo... Njena iskrenost pogađa ravno u srce, upravo zato što u ni ju jednom trenutku ne štedi samu sebe. Njena majka jaka je figura druge zbirke pjesama autorice koja svojim stihovima i crtežima objašnjava kako je samo izuzetno jaka žena – iščupana iz svojih stoljetnih korijena – mogla u novoj sredini održati obitelj na okupu, kakve je žrtve morala podnijeti da bi Rupi i njena sestra imale krov nad glavom, hranu na stolu, budućnost... No, uz moćne stihove ono što žene cijelog svijeta privlači su i teme ove pjesnikinje, jer dok čitaju o velikoj ljubavi, o onom koji je otišao, o onom koji udario, silovao, prevario... žene su složne u ocijeni: ”Rupi zna.”

Prva milijunska naklada

I doista ona je pjesnikinja koja piše o svemu što je sama proživjela i pri tome je britka, direktna i odlučna. Ona je iskusila ljubav, zna koliko je slatka, prošla je kroz gubitak i bol, zna kako je teško preživjeti, koliko je dugotrajan proces iscjeljivanja. A te i takve se spoznaje, ta iskonska iskrenost najčešće ne očekuju, od osobe (a ovdje namjerno ne koristimo rodnu odrednicu) koja ima tek 26 godina, od pjesnikinje koja je svoju prvu zbirku pjesama samo u SAD-u prodala u milijunskoj nakladi. Stoga u ovom trenutku jedno od najuzbudljivijih literarnih pitanja glasi: kamo će nas Rupi odvesti s trećom zbirkom?