Iz Hrvatskog društva pisaca izašle su J. Pintarić, Đ. Knežević, S. Bukovac, S. Banović

Ovih dana nekoliko je uglednih članica zatražilo ispisnicu iz Hrvatskog društva pisaca. Učinile su to Jadranka Pintarić, Đurđa Knežević, Slađana Bukovac i Snježana Banović. Jedan od glavnih, ali nikako ne i jedinih povoda za ovaj bunt je natječaj za stimulacije pisaca i prevoditelja koji je na Dan hrvatske knjige pompozno raspisalo Ministarstvo kulture i medija.

Propozicije natječaja koje su uz Ministarstvo aktivno brusile i književničke i prevoditeljske udruge, između ostalih i Društvo hrvatskih književnika i Hrvatsko društvo pisaca, izazvalo je pravu pobunu književnika, te potpisivanje poticije kojom se traži poništenje natječaja. Brojne pisca zasmetali su napose brojčani aspekti natječaja (bodovanje broja objavljenih pozitivnih i negativnih recenzija knjiga, poziva na festivale, broj prodanih i posuđenih knjiga...), koji su, odobreni, ali čak i potaknuti iz uprava književničkih udruga.

Da je vrag odnio šalu, svjedoči i pismo koje je svojim članicama i članovima 5. svibnja poslao predsjednik Hrvatskog društva pisaca Zoran Ferić, a u kojem preuzima odgovornost za sve što se dogodilo s 'ovim nesretnim natječajem i to kao predsjednik Društva koje je, između ostalih, predložilo kriterije za vrednovanje djela za stimulacije'.

Iako je preuzeo odgovornost za skandal oko natječaja, Ferić nije ponudio ostavku na mjesto predsjednika HDP-a. Također je naveo da su se propusti koji su razgnjevili članstvo dogodili zbog žurbe, ali i da više nije moguće mijenjati propozicije natječaja. No, najavio je da bi slijedeći natječaj trebao uvažiti primjedbe brojnih razljućenih pisaca.

Do problema oko natječaja za stimulacije književnih djela i prijevoda došlo je već lani kada Ministarstvo kulture skandaloznom odlukom uopće nije raspisalo natječaj. Onda su četiri strukovne udruge pisaca i prevoditelja odlučile Ministarstvo potaknuti da ipak raspiše natječaj i on je raspisan s time da u obzir dolaze knjige objavljene tokom dvije godine. No, propozicije natječaja koje se odnose na matematiku, tj. na tzv.objektivne kriterije za vrednovanje knjiga, izazvale su prave rafale nezadovljstva koje više nisu usmjerene samo na Ministarstvo kulture i medija, nego i na uprave strukovnih udruga.