Pogledate li blues top-ljestvice u EU ili Americi, ili nastupe na festivalima, shvatit ćete kakva glazba dominira među najpopularnijim blues proizvodima. Spojite li domaće Sunnysiderse s njima, osjetit ćete sličan visokoprofesionalan, svirački besprijekorno izveden amalgam tradicionalnog bluesa pretvorenog u vlastite pjesme.

Spomenemo li i povezanost Borisa Hrepića-Hrepe s blues scenom, natjecanjem u Memphisu i Thrill Blues Festivalom, kontekst je definitivno produbljen, a želja za što jačim sudjelovanjem na toj sceni opravdano jača. Peti album "27 Stitches" Sunnysidersa izveden je po tim svjetskim standardima, a međusobna kemija benda, vokala i gostiju, podložena je sjajnim derivatima žanra kroz 12 pjesama u kojima se tradicije ne drže kao pijani plota, nego daju prostora raznim kombinacijama.

Baš zbog toga "27 Stitches" je i plesni-blues ("Soup"), duhovit kad to treba. Od čvrste svirke benda (Luka Banić Bane – gitare, Mihael Vlah Miha – bubnjevi, Tomislav Novak Tomi – bas, dobro), do gostujućih vokala Davorina Bogovića, Marija Huljeva i saksofona Jakše Jordesa, radi se o izlogu mnogih verzija tradicionalnog rocka/bluesa/country balada ("Love You At All", "What About You"), ili elektrificiranog folka ("Devil's Loan") koji Sunnysiders imaju u malom prstu. Hrapavi Hrepini vokali dobar su kontrast sjajnom pjevanju Role (Antonija Vrgoč), a okus obiteljske manufakture dodaje uvjerljivosti sretnoj podudarnosti obiteljske i profesionalne sklonosti bluesu i njegovim izvedenicama.

Odličan album, pogotovo u vinilnom izdanju, krasi puni zvuk, majstorska svirka, odlične pjesme i razumijevanje tradicije. Neke, poput srednjeg tempa "You Can"t Use Your Friend" ili brze vožnje "Love Remote" komotno se mogu usporediti s Juliette and the Licks ili ranije Katrina and the Waves. Radi se o jednom od najboljih "klasičnih" domaćih rock-albuma godine, a iako su iz Splita, Sunnysidersi su tijelom i svetim blues duhom, očito u Memphisu.