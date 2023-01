Gledali smo The Last of Us, seriju po istoimenoj kultnoj videoigri koja stiže na HBO MAX

Samo jedan dan dijeli nas od svjetske premijere dugo očekivane serije "The Last of Us", koju je HBO napravio na temelju istoimene hit-igre, a kod nad će se prikazivati na platformi HBO MAX. Originalno predstavljena 2013. godine kao PlayStationova ekskluziva, ova avantura razvojnog studija Naughty Dog ocijenjena je najboljom igrom svih vremena, velikim dijelom zahvaljujući izvanrednoj priči i karakterizaciji likova, ali i uzbuđenju postapokaliptičnog svijeta napučenog zombijima.

Originalna igra bila je uzbudljiva, krvava i emocionalno razorna, a sve to podignuto je na još višu razinu u drugom nastavku koji je predstavljen 2020., još jednom nas podsjetivši zašto volimo Ellie, Joela i ostale junake ove fenomenalne priče.

Gotovo je s Ellen Page

Najava da HBO po tom predlošku priprema seriju zato je izazvala veliko uzbuđenje među fanovima, ali i skepsu, pogotovo vezanu uz glumce odabrane da igraju glavne junake. Ellie je u igrama više nalikovala na Ellen Page (prije tranzicije) nego na za tu ulogu odabranu Bellu Ramsay, koju smo upoznali kao hladnokrvnu Lyannu Mormont u "Igri prijestolja".

Mnogi su smatrali da je čudno i što je za ulogu njezina zaštitnika Joela odabran još jedan junak iste serije, Pedro Pascal koji je u "Igri prijestolja" glumio Oberyna Martella. Usprkos početnoj skepsi, oboje glavnih glumaca fenomenalno se snašlo u zombi-apokalipsi, zamijenivši plašteve i mačeve taktičkim jaknama i jurišnim puškama.

Foto: Naughty Dog

Razrada priče za TV format pripala je Craigu Mazinu, autoru hit-serije "Černobil". Odmičući se od igre koja nas je bacila direktno u srce apokalipse, autori serije odlučili su nas uvesti u svijet naših junaka neposredno prije njegova kraja: zahvaljujući tome dobili smo priliku mnogo bolje upoznati Joelovu pravu kćer, kao i druge protagoniste čije će nas skore smrti izuti iz cipela. Jer jednom kada je akcija u TV seriji krenula, osjećali smo se jednako prestravljeno, uzbuđeno, ali i izloženo kao kada smo prvi put u mraku svoje sobe zaigrali "The Last of Us".

Fanovima igre puno će značiti što su neki prizori doslovni citati pojedinih scena iz igre, ali radnja je istovremeno dovoljno obogaćena pozadinskim pričama i novim likovima da se ne čini previše poznatom, što nam omogućava da iznova strepimo za glavne junake i radujemo se ili oplakujemo svakog smaknutog zombija, ovisno o tome jesmo li ga ranije poznavali.

Onima koji nikada nisu držali kontroler u ruci, ova bi serija mogla biti ono što je "Walking Dead" značio ljudima koji ranije nisu čitali strip: napeta i pametno pisana zabava, u koju su scenaristi umiješali i podosta aktualnih političkih tema. Koliko će se u seriji inzistirati na Ellienoj seksualnosti, još ne znamo, no za očekivati je da HBO neće olako odbaciti snažnu queer kartu koju je igra imala.

Gledajući prvi dio serije, primijetili smo da su likovi postali rasno šareniji, a zasmetalo nam je tek što Joe i Ellie više ne putuju sami, ali još ne znamo zašto i kamo nas ta promjena vodi, tako da je prerano za ozbiljnije gunđanje. Osim toga, prvi je dojam zaista izvrstan, a posebno su uzbudljivi izrazito detaljni prikazi zombija u različitim fazama zaraze, što su si autori očito mogli priuštiti jer je svaka pojedina epizoda "The Last of Us" koštala između 10 i 15 milijuna dolara, što je čini jednom od najskupljih serija u povijesti televizije.

Jedna epizoda tjedno

I dok su dosadašnji pokušaji adaptacija videoigara poput nedavnog kino-flopa "Uncharted" uglavnom izazivali razočaranje, serija "The Last of Us" uspjela je ljestvicu kvalitete podići toliko visoko da se samo možemo nadati kako će nove, podjednako dobre adaptacije slijediti. Naravno, tu ne računamo Netflixovu hit-seriju "Witcher" koja je zapravo adaptacija istoimenih knjiga po kojima je rađena i poznata igra.

Prva sezona serije "The Last of Us" imat će ukupno devet nastavaka koje nam HBO namjerava puštati na kapaljku, kao što je bio slučaj i s "Igrom prijestolja", što znači da ćemo avanture Joela i Ellie pratiti jednom tjedno do sredine ožujka. Domaćim gledateljima bit će posebno zanimljivo vidjeti šestu epizodu koju je režirala Jasmila Žbanić, a koja je na rasporedu 20. veljače.