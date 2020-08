Dubrovačke ljetne igre dobit će 362 tisuće kuna iz EU fondova

Projekt #synergy: Sharpening the capacities of the classical music industry in the Western Balkans, prijavljen na poziv Kreativne Europe na natječaj jačanja kulturne suradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija na Zapadnom Balkanu, jedan je od trinaest - od ukupno 300 prijavljenih - kojima su odobrena sredstva Europske unije u iznosu od 410.930 eura.

Ukupna vrijednost projekta je 410 930 eura ili nešto više od tri milijuna kuna, a iz europskog fonda sufinancirat će se 80 posto iznosa ili približno 2,5 milijuna kuna.

Glavni partner projekta je Fondacija Don Branko Sbutega iz Crne Gore, dok su, uz Dubrovačke ljetne igre, partneri na projektu Centar beogradskih festivala (CEBEF) iz Srbije, Festival Ljubljana iz Slovenije, Udruženje Federic Chopin s Kosova i Organizacija Vox Baroque iz Albanije.

Projektom se želi omogućiti usavršavanje i povezivanje kulturnih radnika, prije svega onih koji se bave festivalima i klasičnom glazbom, poticati skladanje novih djela klasične glazbe inspiriranih lokalnom baštinom zemalja partnera projekta te umrežiti mlade glazbenike, skladatelje i organizacije koje se bave klasičnom glazbom na Zapadnom Balkanu tijekom 34 mjeseca trajanja projekta.

Dubrovačkim ljetnim igrama u posljednje dvije godine odobrena su novčana sredstva iz fondova Europske unije za tri različita projekta ukupne vrijednosti sedam milijuna kuna.

Projekti „Future Epics“ i „Port of Dreamers“ sufinancirani su iz fonda „Kreativna Europa“ – potprogram Kultura te su Igrama donijeli oko 150 000 eura europskog novca i suradnju s međunarodnim partnerima, a projekt „Mjesto zajednice – Razvoj kulturno-društvenog centra Lazareti“, koji se provodi u suradnji s lokalnim organizacijama civilnog društva u sklopu natječaja „Kultura u centru“, u potpunosti je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda.