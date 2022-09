Dizajnerski vremeplov od genijalnog Penkale do hrane budućnosti

Uskoro počinje novo izdanje popularnog Zagreb Design Weeka, koji će se ovog puta održati od 6. do 11. rujna na novoj lokaciji, u inspirativnom okruženju Akademije likovnih umjetnosti u Ilici 85. U samoj zgradi imat ćemo priliku pogledati niz zanimljivih izložbi, dok će Park skulptura i prekrasno dvorište Akademije tijekom trajanja tjedna koji slavi najbolje od hrvatskog i svjetskog dizajna postati mjesto druženja i tuluma, a i filmskih projekcija, predavanja, panela i radionica.

Hrvatski dizajnerski uspjesi tako bit će predstavljeni i kroz pogled u prošlost – prvom izložbom posvećenom Slavoljubu Penkali, jednom od najvećih hrvatskih inovatora i izumitelja. Točno je sto godina prošlo od smrti tog velikana koji je stvorio do sada najuspješniji hrvatski globalni brend. Danas je njegovo prezime u kolokvijalnom jeziku sinonim za kemijsku olovku, ali Penkala nam je u nasljeđe ostavio i čak oko 80 najrazličitijih patenata, među kojima su i termos-boca i termofor, a konstruirao je i prvi hrvatski avion! Osim što je bio briljantan izumitelj, Penkala je bio vrlo osviješten poduzetnik i poslodavac – u njegovoj tvornici, koja stoji i danas, u Branimirovoj ulici pod imenom Nada Dimić, otvorio je prvi vrtić za djecu zaposlenika. A gotovo cijelu izložbu činit će predmeti iz neprocjenjive privatne zbirke velikog entuzijasta i antikvara Miroslava Tischlera.

– Penkala je najvažniji brend nastao u Hrvatskoj. Dok je postojao i dok je Penkala proizvodila u Hrvatskoj, to je bila jedna od najvećih i najkvalitetnijih tvornica pisaćeg pribora na svijetu, a izvozila je svoje proizvode po cijelom svijetu. Uistinu su imali revolucionarna rješenja, poput prve mehaničke olovke, ali i odličan odjel marketinga koji je smišljao kreativne kampanje koje su se temeljile na karikaturi samog Penkale, velikih ušiju s nalivperom zataknutim za uho – zvali su ga Uško. I najpoznatije nalivpero u povijesti, koje je na tržište izašlo pod imenom Pelikan 100, temelji se na Penkalinu patentu. On je bio fascinantan čovjek – kazao nam je organizator Zagreb Design Weeka Daniel Tomičić te dodao da, osim što su ovom izložbom željeli prikazati da je Penkala funkcionirala kao brend na svjetskom tržištu u vremenu kada i nemamo toliko velikih globalnih brendova u Hrvatskoj, htjeli su skrenuti i pozornost na neiskorišteni potencijal Penkaline stare tvornice u Branimirovoj ulici.

Bilo bi to odlično mjesto za otvaranje Muzeja dizajna, smatra Tomičić, koji bi i domaćim ljudima, a i strancima, ispričao tu iznimnu priču važnu za baštinu Zagreba i Hrvatske.

Foto: Zagreb Design Week Maskota tvornice Penkala zvana "Uško"

Boje hrvatskog dizajna ova godine branit će i pet naših proizvođača namještaja – Prostoria, NUNC; Milla&Milli, Metoda i Dizz Concept. Kada su počeli s organiziranjem Design Weeka, ističe Tomičić, u Hrvatskoj su postojale tek dvije tvrtke koje su u izradu namještaja inkorporirale i dizajn, a bile su to Dizz Concept, koji je s radom počeo 90-ih godina, te nešto mlađa Prostoria.

Foto: Zagreb Design Week U Hrvatskoj danas posluje čak pet tvrtki koje proizvode izvrstan dizajnerski namještaj, a među njima je i Metoda koja će hrvatsku premijeru doživjeti upravo na Zagreb Design Weeku

– Devet godina poslije tu su i Milla&Milli, koji se fokusiraju na izradu luksuznog namještaja, NUNC, koji ima široku paletu proizvoda, i Metoda kao najnoviji brend koji je svjetsku premijeru imao u Milanu, a hrvatsku će imati upravo kod nas na Zagreb Design Weeku. Dakle, mi danas imamo pet tvrtki koje se bave izradom namještaja, a to nipošto nije mali broj jer, primjerice, jedna Norveška ima ih tek šest. To je fantastičan rezultat koji smo postigli u samo nekoliko godina – dodaje.

A iz Nizozemske nam u Zagreb stiže intrigantna izložba pod nazivom “Supermarket budućnosti”, na kojoj ćemo moći razgledati najmodernija i najinovativnija rješenja za održivu proizvodnju hrane. Dizajneri iz cijelog svijeta predstavit će svoje zamisli kako će izgledati supermarketi 2030. godine, što ćemo u njima moći kupiti i kako ćemo se tada hraniti. Osim proizvoda poput laboratorijski uzgojenog mesa, koje bi okončalo patnje životinja u mesnoj industriji, bit će predstavljena i instalacija Future Food Formula pomoću koje će posjetitelji moći dizajnirati svoje personalizirano povrće budućnosti, uz parametre temeljene na stvarnim znanstvenim podacima. A tu je i iznimno zanimljiv umjetnički projekt tajvanskog dizajnera Kuang-Yia Kua, koji odgovara na probleme izlova ugroženih životinja za potrebe tradicionalne dalekoistočne medicine. Njegov je rad, naime, imitacija tigrova penisa, koji je u brojnim kulturama poznat kao afrodizijak.

Foto: Zagreb Design Week Laboratorijski uzgojeno meso vidjet ćemo na izložbi Supermarket budućnosti

Svoje će pametne dizajnerske predmete, među kojima su i inovativni mobilni EEG uređaj te električna invalidska kolica, predstaviti i Mađarska. Već tradicionalno u petak 9. rujna gledat ćemo i ZGDW modnu reviju, a tijekom trajanja Festivala dizajna bit će otvoren i Pop-up Concept store s proizvodima hrvatskih dizajnera.