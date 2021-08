Deset najboljih knjiga za odmor i plažu

Popis uzvanika

Vjenčanje na visokom nivou: skupa dizajnerska haljina, neobična lokacija, luksuzni pokloni, skupi viski... Zvuči poznato? No ipak nismo na Livanjskom polju, nego na irskom otoku. Sve što je moglo poći po zlu na ovom je vjenčanju (mlade i ambiciozne TV zvijezde i isto takve urednice časopisa) tako i završilo. Čini se da će to biti jedno od onih vjenčanja o kojima se, zbog niza nezgoda, priča godinama. No tada se dogodi ubojstvo i sve odjednom počinje sličiti na najbolje priče kraljice krimića – same Agathe Christie. I tada se pred očima čitatelja raspadaju svi ti savršeni životi, jer savršenstvo doista ne postoji.

Lucy Foley

Mozaik knjiga, 350 str., 119,90 kuna