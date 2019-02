Članovi BADco. u SAD-u

Članovi BADco. trenutno se nalaze na rezidencijalnom istraživačkom boravku u Chicagu gdje pripremaju novi rad koji će premijerno biti izveden u svibnju u impresivnoj dvorani Chicago Cultural Center u sklopu velike međunarodne izložbe “Goat Island: We Have Discovered a Performance by Making It”. Prve rezultate istraživanja predstavit će u Links hall u Chicagu 23.2.2019.

U srpnju 2018. BADco. je dobio poziv od strane kustosa čikaškog trijenala IN>TIME2019 Grega Lunceforda, da kao jedni od devet odabranih umjetnika kolektivno sudjeluju u velikoj međunarodnoj izložbi “Goat Island: We Have Discovered a Performance by Making It”. Izložba je posvećena radu čikaške izvedbene skupine Goat Island, kazališne trupe koja je svojim radovima 80-tih i 90-tih godina mijenjala ideju i sliku suvremene izvedbe i čiji se utjecaj jasno može locirati u poetikama mnogih relevantnih autorica i kazališnih grupa u Europi i SAD-u. Goat Island bila je jedna od najznačajnijih postdramskih kazališnih skupina i svoj je rad prvenstveno temeljila na zajedničkoj proizvodnji i proizvodnji zajedništva, kontinuirano preispitujući izvedbeno-predstavljačke procedure te granična područja performansa, suvremenog plesa i glumačkog kazališta. Skupina je osnovana 1987. godine u Chicagu. a jezgru Goat Islanda činili su Karen Christopher, Matthew Goulish, Lin Hixson (redateljica), Mark Jeffery, Bryan Saner i Litó Walkey.

Foto: Promo

Projekt “Goat Island: We Have Discovered The Performance By Making It” će imati dvije glavne programske linije; izlaganje arhivske građe rada Goat Island kroz niz publikacija i simpozij na samom kraju te izložba koja se sastoji odaziva devet umjetnika koji svaki, u formatu žive izvedbe, instalacije, video rada ili kombinirajući umjetničke formate, stvaraju novi rad u dijalogu s jednom od devet predstava Goat Islanda. BADco. razvija izvedbeno-izložbeno strukturu na temu iz predstave „The Sea and The Poison” koju smo imali prilike uživo gledati na Eurokazu 1999.g. i koja se bavila problemima Zaljevskog rata, potopa i nemogućih pokušaja u umjetnosti. Cilj rada BADco. je kroz rad u Chicagu i Zagrebu postaviti pred svoje autore i izvođače izazov nemogućeg plesa kojem se ishod mora tražiti u prijevodu u drugi umjetnički medij i time razviti jedan ili više transdisciplinarnih i transformativnih radova u formatima na križanju kolekcije, video dokumentacije, predavanja i izvedbe.

Foto: Promo

Promocija nove knjige G.S. Pristaša “Exploded Gaze” i radionica održat će se na Sveučilištu Stanford 26.2.2019. Knjiga će uskoro biti dostupna na superknjizara.hr , a uskoro i na europskim stranicama Amazona.

Besplatno se može preuzeti na linku.

Raznovrsna oblicima i bogata stilovima, od osobnih umjetničkih zapisa do znanstvenih uvida, ova knjiga Gorana Sergeja Pristaša “rekapitulirajući dva desetljeća rada u kazalištu i umjetnosti, zabljesne čitatelja kao rijetka poslastica poetike i političke i filozofske misli istovremeno. U virtuoznom stilu, ovaj svezak donosi svježe poglede na gledanje, vrijeme i produkciju kroz koje se maštovite i kritičke sile kazališta iznova izmišljaju preko granica teatra. Kao i Jean-Luc Godard, Mladen Stilinović ili Anne Boyer, Pristaš udahnjuje novi život kompaktnom promišljanju iz same umjetnosti koje može promijeniti naš pogled na svijet ako slijedimo njegove mudre implikacije.” [Bojana Cvejić].

Foto: Promo

Pristaš nas elegantno i elokventno vodi do zaključka, koji je ujedno i njegovo umjetničko polazište da “kazalište zahtijeva vjernost nemogućem, živoj materiji koja još nije tu, već je bila tamo i možda će se ponovno pojaviti.” Odnosno kao što bi Peter Brook rekao: “[kazalište] ne treba sigurnost.”

Goran Sergej Pristaš je dramaturg, osnivač kolektiva BADco. i profesor dramaturgije na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Projektima i suradnjama Pristaš je sudjelovao na Venecijanskom biennalu 2011. i 2016., Documenti 12 i brojnim festivalima, izložbama i konferencijama.