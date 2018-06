Autohtoni viralni hitovi iz kompjutora ljutite Zadranke

Facebook stranica MXJ files nedavno je postala pravi viralni hit zahvaljujući ironičnim naslovnicama nekoć popularnih dječjih slikovnica o Maji, koje reinterpretira duhovita zadarska dizajnerica Marijana Jakelić.

Protisnute kroz njen stvarnosni filter, nevine avanture djevojčice Maje, čije su originalne slikovnice krasili naslovi poput “Maja uči plivati” ili “Maja i Mišo grade kolibu”, pretvaraju se u “Maja odlazi u Irsku”, “Maja ne ide na vjeronauk”, “Maja mala štraca”...



Iako su njene verzije Maje postale toliko popularne da ih po Facebooku dijele i komentiraju tisuće ljudi, Marijana i njeni MXJ files nisu novost na hrvatskoj likovnoj sceni: još 2015. godine “zapalila je internet” projektom ZD postcards koji nudi nadrealnu alternativu dosadnoj turističkoj promociji. Na njenim razglednicama pred crkvom sv. Donata na kauču leži krava koja na retro televizoru gleda film “Casablanca”, antropomorfna bića životinjskih glava razgledavaju zadarske znamenitosti, poludjeli dinosaur razara povijesne lokalitete...

– Imamo shizofrenu situaciju u kojoj se grad s tritisućljetnom poviješću oblači u debila s mornarskom majicom, u falsificiranom malom mistu kraj mora s diskretnim šarmom fašistoidnog tradicionalizma. Taj zadarski novokomponirani štimung gotovo je frankenštajnovski groteskan. Zadar nije grad Barbie koja češlja zlatne uvojke u jednom od neponovljivih sutona i zavodi turiste. Zadar je grad trbuhozborac s mučnom, konfuznom, neprobavljivom smjesom povijesne ostavštine u želucu – rekla je tada za zadarsku Antenu dodajući kako se “histerični napadaji hinjene kulturne ponude izmjenjuju sa zimskom kliničkom smrti”.

Sjajna je i njena serija alternativnih hrvatskih novčanica na kojima umjesto hrvatskih velikana likovi prose, plaču i kopaju po smeću, kao i serija nadrealnih ratnih prizora, a kao odmak od crnohumornih i često bolnih vizualnih analiza hrvatske stvarnosti tu je i čitav album kojim “lokalizira” naslovnice kultnih stranih glazbenih albuma, pa tako “Lucy in the Sky of Diamonds” Beatlesa postaje “Luce na nebu s tripovima”, a “Paint it Black” Rolling Stonesa po novom se zove “Opituraj sve u crno”. To su autohtoni viralni hitovi, podjednako smiješni, tužni i ljutiti, jedne diskretne genijalke iz Zadra.