Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 89
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
potresna priča

Alen Muhić začet je silovanjem tijekom agresije na BiH, a svoju potresnu priču predstavit će u Scenoteci

Alen Muhić
Facebook
VL
Autor
vecernji.hr
29.10.2025.
u 11:17

"Ja sam Alen" naslov je biografije Alena Muhića, čovjeka rođenog kao dijete rata, a ovu knjigu, koja nije samo svjedočanstvo o ratu, već i priča o snazi duha, potrazi za identitetom i nevjerojatnoj sposobnosti oprosta, autor će predstaviti 6. studenog u zagrebačkoj Scenoteci

Alen Muhić, koji je svoju potresnu životnu priču nedavno ispričao Aleksandru Stankoviću u emisiji "Nedjeljom u 2", 6. studenog ponovno dolazi u Zagreb, ovoga puta kako bi u Scenoteci predstavio svoju knjigu "Ja sam Alen". Promocija knjige počet će u 17 sati, otvorit će ju Veleposlanica Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj Nj.E. Elma Kovačević Bajtal, a zatim će uslijediti panel rasprava na kojoj će sudjelovati Alen Muhić (autor knjige), Ajna Jusić (predsjednica udruženja Zaboravljena djeca rata) te Petra Amalia Bachmann, programska suradnica Inicijative mladih za ljudska prava. Naravno, pitanja autoru moći će postaviti i publika, koja će u Scenoteci također moći kupiti knjigu. 

"Ja sam Alen" biografija je čovjeka koji je rođen kao dijete rata. Naime, njegova biološka majka silovana je 1993. godine u Foči, tokom rata u Bosni i Hercegovini. Domar bolnice Muharem Muhić svakodnevno ga je vodio kući svojoj supruzi Adviji i kćerima Almiri i Jasmili, a na kraju su ga i posvojili. Alen je imao devet godina kada je saznao da Advija i Muharem nisu njegovi biološki roditelji i da je njegov biološki otac silovao njegovu biološku majku. 

U trenucima kad bi ga pitali "čiji si ti?", Alen nije dvojio. "Uvijek sam govorio da sam Muharemov i Advijin jer to i jesam", naglasio je.  Govoreći o svemu što je proživio, priznao je kako su mu ti trenuci i danas izuzetno bolni, te da su ga emotivno oblikovali. Alen je odlučio progovoriti o teškoj temi i napisati knjigu naslovljenu "Ja sam Alen".

Unatoč svemu, Alen nije dopustio da mu porijeklo određuje sudbinu. Umjesto mržnje, izabrao je ljubav, oprost i borbu za ljudsko dostojanstvo, a ova knjiga otkriva njegov osobni put – od tragičnih početaka do postajanja simbolom hrabrosti, humanosti i nade. "Ja sam Alen" zato nije samo svjedočanstvo o ratu, već priča o snazi duha, potrazi za identitetom i nevjerojatnoj sposobnosti oprosta. Ako tražite knjige o stvarnim životnim pričama, oprostu i prevladavanju trauma, "Ja sam Alen" je štivo koje će vas duboko dirnuti.

"Ja sam Alen"
Foto: Dominović

Alen Muhić, zajedno s udruženjem Zaboravljena djeca rata, dobitnik je brojnih međunarodnih priznanja, a posebice valja istaknuti Nagradu za ljudska prava Sveučilišta u Oslu te američku Nagradu za žensku hrabrost. Također, Muhić i udruženje utjecali su na izmjenu Zakona o civilnim žrtvama rata u Bosni i Hercegovini i dodavanje kategorije djece rođene iz čina ratnog silovanja u taj zakon, kojeg su zatim priznali Federacija Bosne i Hercegovine te Distrikt Brčko.

Ključne riječi
kultura promocija Scenoteka knjiga biografija alen muhić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Berislav Jurič
Premium sadržaj
novinar i pjesnik Berislav Jurič

Sve oko nas je PR, a u zabavu pretvaramo čak i tragedije. Zabava prodaje sadržaj, a ogoljenu stvarnost nitko neće kupiti

Mostarski novinar i pjesnik Berislav Jurič izdao je novu zbirku poezije, "Kapi". Ovaj je rad, kaže, razvijao posljednjih nekoliko godina, a u našem razgovoru otkrio je što ga je, usprkos intenzivnoj novinarskoj karijeri, potaknulo da se ponovno vrati poeziji, kako povezuje svog novinarskog i pjesničkog "ja", te što u ovoj zbirci želi poručiti suvremenom čitatelju

Zagreb: Otvorenje izložbe Arsovski - fotografi
Znanstvena monografija

Kako smo slučajno u Zagrebu otkrili braću Arsovski koja su krojila povijest fotografije

Slavni grafički dizajner Mihajlo Arsovski do kraja života čuvao je obiteljsku ostavštinu – fotografije svojeg djeda, oca i strica, a koje su tek nakon njegove smrti slučajno otkrivene u njegovoj sobi i postale su povod dvogodišnjem znanstvenom istraživanju posljedica kojeg je, prije nekoliko dana u Zagrebu, predstavljena monografija "U potrazi za fotografima Arsovskima" u izdanju MUO. Autorice knjige su dr. sc. Iva Prosoli iz zagrebačkog MUO i Tatjana Gjorgjievska, Olivera Džartovska Tačevska i Slavica Hristova iz Muzeja grada Skoplja, a u KIC RS Makedonije u Zagrebu traje i izložba njihovih fotografija

Anthony Hopkins
Među prvima smo pročitali memoare Anthonyja Hopkinsa

'Pio sam po bocu tekile na dan, a u jednom sam trenutku čak povjerovao da sam Ivan Krstitelj'

Pročitali smo memoare oskarovca Anthonyja Hopkinsa "Dobro smo ispali, mali", u kojima glumac govori o borbi s alkoholom te javnosti manje poznatim situacijama koje su ga obilježile. Ono što je posebno fascinantno jesu detalji iz vrlo ranog djetinjstva koje veliki glumac čitatelju priča vrlo slikovito, gotovo kao da ima fotografsko pamćenje ili pak vremeplov kojim se, u 88. godini života, vratio u to doba i ponovno pogledao i analizirao sve te životne scene

Učitaj još

Kupnja